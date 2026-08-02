Речь Игдисамова в раздевалке ЦСКА после ничьей с «Крыльями Советов»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов выступил перед командой в раздевалке после матча 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Москвичи забили в первом тайме, но пропустил во втором.

У ЦСКА после двух туров четыре очка.

В последних восьми матчах у ЦСКА одна победа.

«Я благодарю всех за игру, за самоотдачу. Моменты надо реализовывать. Сколько мы сегодня создали, надо было забивать. Вот в этих ситуациях мы должны быть хищниками, киллерами. Есть момент – туда его! Не баловаться в штрафной, не прокатывать его, забить гол нужно. Это важно.

Вот этот недостаток концентрации в завершающей стадии и в одном моменте, да, у нас перед воротами лишил нас сегодня двух очков. Это нам надо учесть. Значит, завтра восстановление, и уже готовимся к игре с «Локомотивом». Всe», – сказал Игдисамов на видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.