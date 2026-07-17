Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Казахстана

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов может стать новым наставником сборной Казахстана.
В Казахстанской футбольной федерации изучают кандидатуру 58-летнего специалиста.
С конца прошлого года россиянин находится без работы после ухода из индийского клуба «Триссур Мэджик», с которым занял 2-е место в суперлиге штата Керала.
- Чернышов в 2003-м был главным тренером «Спартака», а в 2002–2005 годах возглавлял молодежную сборную России.
- Сборная Казахстана под руководством Талгата Байсуфинова не попала на ЧМ-2026, завершив отборочный турнир на 4-м месте в группе J.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»