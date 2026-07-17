Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Казахстана

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов может стать новым наставником сборной Казахстана.

В Казахстанской футбольной федерации изучают кандидатуру 58-летнего специалиста.

С конца прошлого года россиянин находится без работы после ухода из индийского клуба «Триссур Мэджик», с которым занял 2-е место в суперлиге штата Керала.