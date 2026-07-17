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Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Казахстана

17 июля, 08:49
1

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов может стать новым наставником сборной Казахстана.

В Казахстанской футбольной федерации изучают кандидатуру 58-летнего специалиста.

С конца прошлого года россиянин находится без работы после ухода из индийского клуба «Триссур Мэджик», с которым занял 2-е место в суперлиге штата Керала.

  • Чернышов в 2003-м был главным тренером «Спартака», а в 2002–2005 годах возглавлял молодежную сборную России.
  • Сборная Казахстана под руководством Талгата Байсуфинова не попала на ЧМ-2026, завершив отборочный турнир на 4-м месте в группе J.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Товарищеские матчи. Сборные Лига наций Казахстан Чернышов Андрей
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zigbert
1784278117
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