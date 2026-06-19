На ЧМ-2026 перепутали Узбекистан с Казахстаном

Британский комментатор Джеки Оутли перепутала сборную Узбекистана с Казахстаном во время матча чемпионата мира-2026.

Оутли работала в паре с бывшим полузащитником сборной Англии Джои Бартоном. В эфире она ошибочно назвала узбекскую команду сборной Казахстана. Матч прошел 18 июня на стадионе «Ацтека» и завершился победой Колумбии со счетом 3:1.

После игры болельщики сборной Узбекистана раскритиковали работу Оутли.