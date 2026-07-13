Орлов оценил звонок Трампа в ФИФА по поводу Балогуна

Комментатор Геннадий Орлов оценил поступок президента США Дональда Трампа.

Футболист США Фоларин Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.

Через несколько дней его дисквалификацию внезапно приостановили. Известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино минимум дважды.

США с Балогуном в составе разгромно проиграли Бельгии – 1:4.

«История с телефонным звонком президента США Трампа главе ФИФА Инфантино – просто ужасно для всего футбола!

Считаю, этот звонок и отмена красной карточки Балогуна опустошили всю сборную США, убрали нужные эмоции. Потому что в этот момент весь мир был против нее! В итоге американцы провели свой худший матч на ЧМ.

А ведь Балогун упустил великолепный шанс стать настоящим героем. Он же мог сказать: «Спасибо, что мне разрешили играть. Но я прошу тренера меня не выпускать!». Вот это была бы «бомба»! Но...» – сказал Орлов.

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