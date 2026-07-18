Трамп впервые прокомментировал отмену дисквалификации Балогуна

Президент США Дональд Трамп высказался о своем поступке в отношении ФИФА.

Футболист США Фоларин Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.

Через несколько дней его дисквалификацию внезапно приостановили. Известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино минимум дважды.

США с Балогуном в составе разгромно проиграли Бельгии – 1:4.

«Мне пришлось позвонить Джанни и просто дать ему совет: «А ну-ка, вернули его на поле!» Нет, так я не говорил. Просто оставил жалобу и не представлял, что случится дальше. А получилось все как надо − никаких разногласий! Другая сборная победила, а все наши смогли сыграть.

Ты снова принял отличное решение, Джанни, хоть тебя за это никто никогда не хвалит. Ну вы представьте, если бы Джанни не разрешил ему сыграть, то вы бы только и слышали: «Будь наш лучший игрок на поле, мы бы точно победили». Молодец, Джанни!» – сказал Трамп.

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