Нападающий сборной России отказал «Локомотиву»

28-летний форвард Федор Чалов мог перейти из ПАОКа в «Локомотив».
Московский клуб изучает варианты усиления атаки в связи с готовящимся уходом Дмитрия Воробьева в «Краснодар».
«Локо» хотел обсудить с Чаловым возможность трансфера, но тот отказался, поскольку после смены главного тренера на него снова стали рассчитывать в ПАОКе.
Впоследствии стороны не возвращались к переговорам, так как футболист порвал мениск и выбыл на длительный срок.
- Чалов вернулся в ПАОК из аренды в турецком «Кайсериспоре».
- В прошлом сезоне форвард забил 5 голов в 38 матчах, выступаю за две команды.
- В РПЛ он ранее выступал за ЦСКА.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова