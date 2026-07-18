Нападающий сборной России отказал «Локомотиву»

28-летний форвард Федор Чалов мог перейти из ПАОКа в «Локомотив».

Московский клуб изучает варианты усиления атаки в связи с готовящимся уходом Дмитрия Воробьева в «Краснодар».

«Локо» хотел обсудить с Чаловым возможность трансфера, но тот отказался, поскольку после смены главного тренера на него снова стали рассчитывать в ПАОКе.

Впоследствии стороны не возвращались к переговорам, так как футболист порвал мениск и выбыл на длительный срок.