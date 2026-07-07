Чалов перенес операцию: подробности

Нападающий ПАОКа Федор Чалов выбыл из строя на неопределенный срок.

28-летнему российскому футболисту пришлось перенести операцию из-за травмы мениска.

«Не такое фото со сборов хотелось бы выкладывать... Наверное, нужно пояснить, что случилось.

Первая неделя сборов прошла в Салониках, вторая в Голландии. Подготовка шла по плану, но в товарищеской игре случилась травма мениска.

Сегодня прошла операция в Лондоне, как сказал врач – успешно, а значит, буду восстанавливаться и готовиться к сезону уже индивидуально.

Спасибо всем за слова поддержки, продолжаем работать, и ни на секунду не падаем духом», – написал Чалов в своем телеграм-канале.