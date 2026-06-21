В «Панатинаикосе» высказались об интересе «Спартака» и ЦСКА к игроку из Алжира

Технический директор «Панатинаикоса» Стефанос Коцолис прокомментировал информацию об интересе ЦСКА и «Спартака» к защитнику Ахмеду Туба.
«Нам ничего не известно об интересе этих клубов к Туба», – сказал Коцолис.
28-летний Туба в минувшем сезоне провел за греческий клуб 40 матчей, сделал 1 ассист.
- Срок его контракта с «Панатинаикосом» рассчитан до середины 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.
- Туба провел 15 матчей за сборную Алжира, забил 1 гол.
Источник: «Матч ТВ»