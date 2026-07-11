«Краснодар» проиграл «Ростову» в южном дерби (3:4)

«Ростов» победил «Краснодар» в товарищеском матче со счeтом 4:3.

Встреча прошла на стадионе академии «Краснодара» в необычном формате – команды провели три тайма: два по 45 минут и ещe один 30-минутный отрезок.

Нападающий ростовчан Тимур Сулейманов открыл счeт на 22-й минуте. Спустя пять минут полузащитник Иван Комаров увеличил отрыв гостей до двух мячей. На 37-й минуте Сулейманов оформил дубль.

Во втором тайме защитник «Краснодара» Лукас Оласа отыграл один мяч на 56-й минуте. Полузащитник хозяев Даниил Уткин сделал счeт 2:3 на 65-й минуте, а нападающий Хуан Боселли восстановил равенство на 82-й.

Победный гол на 102-й минуте забил нападающий «Ростова» Егор Голенков.