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«Краснодар» проиграл «Ростову» в южном дерби (3:4)

Вчера, 20:39
7

«Ростов» победил «Краснодар» в товарищеском матче со счeтом 4:3.

Встреча прошла на стадионе академии «Краснодара» в необычном формате – команды провели три тайма: два по 45 минут и ещe один 30-минутный отрезок.

Нападающий ростовчан Тимур Сулейманов открыл счeт на 22-й минуте. Спустя пять минут полузащитник Иван Комаров увеличил отрыв гостей до двух мячей. На 37-й минуте Сулейманов оформил дубль.

Во втором тайме защитник «Краснодара» Лукас Оласа отыграл один мяч на 56-й минуте. Полузащитник хозяев Даниил Уткин сделал счeт 2:3 на 65-й минуте, а нападающий Хуан Боселли восстановил равенство на 82-й.

Победный гол на 102-й минуте забил нападающий «Ростова» Егор Голенков.

  • Следующий товарищеский матч «Краснодар» проведeт 19 июля против «Балтики» на стадионе своей академии.
  • «Ростов» 15 июля встретится с воронежским «Факелом» на «Ростов Арене».
  • По итогам минувшего сезона РПЛ «Краснодар» финишировал вторым, набрав 66 очков. «Ростов» с 33 баллами занял десятое место.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар
Комментарии (7)
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evgevg13
1783792930
О как. А бомбардир обещал Краснодар против Краснодара
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Desma
1783793568
Молодцы земляки!!! Без Сперцяна и Кордобы Краснодар просто середняк........
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Император 1
1783795690
Поздравляю Ростов, удачи в РПЛ.
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Интерес
1783796939
Привыкайте.
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Fibercore
1783835420
Крас показал характер, отыграв три мяча! А это самое главное! Рад за Уткина, что забил (а если со штрафного - вдвойне рад). Хотелось бы в этом сезоне увидеть 4-6 академиков, выходящих стабильно на поле с не менее 30 мин. игрового времени.
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