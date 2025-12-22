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РПЛ 2026/2027
Команды
Ростов
Иван Комаров
€ 1,50 млн
Иван Комаров
Ростов
15 апреля 2003 (23)
#10 | Полузащитник
177 см | 67 кг
Россия
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Новости
Трансферы
Названа одна из трансферных целей «Локомотива»
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
«Ростов» готов продать более восьми футболистов
2025.12.22 23:36
10
Кубок России. «Ростов» на выезде обыграл команду Первой лиги (3:1), у Комарова 2+1
2025.11.26 22:36
1
Московские клубы заинтересовались вингером «Ростова»
2025.09.30 10:23
Фото
Батраков дороже зенитовца Энрике по версии CIES
2025.08.16 00:50
6
Комаров раскрыл цель «Ростова» на сезон
2025.07.22 17:46
Видео
«Ростов» повел в счете в матче с «Зенитом» после ошибки Латышонка
2025.07.20 18:58
9
Артига назвал российских игроков, готовых выступать в Европе
2025.07.02 17:28
ЦСКА заинтересован в четырех игроках «Ростова»
2025.06.06 13:44
8
«Спартак» заинтересован в универсале из «Ростова»
2025.05.26 01:05
5
«Ростов» может распродать игроков ведущим клубам РПЛ
2025.05.16 11:32
29
Комаров может покинуть «Ростов»
2025.04.07 13:31
Комаров назвал главную тренерскую фишку Карпина
2025.04.03 01:42
7
Уход Карпина шокировал игроков «Ростова»
2025.03.27 12:44
1
Комаров оценил свой дебют за сборную России
2025.03.25 22:33
Карпин прокомментировал решения по Алексею Миранчуку и новичкам
2025.03.13 16:31
2
Фото
Символическая сборная 19-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.03.03 09:58
3
Опубликована сборная 17-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.12.03 17:03
11
Фото
Объявлены номинанты на премию «Первая пятерка»
2024.12.03 13:51
1
Опубликована сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.11.12 11:32
6
Видео
Карпин не оценил красоту голов Комарова «Химкам»: «Попал просто и все»
2024.11.10 08:47
3
Фото
«Ростов» показал ногу Комарова после жесткого фола спартаковца Рябчука
2024.11.05 22:56
2
Карпин – о наказании Комарова за удаление: «Убьем его, закопаем»
2024.05.11 17:29
7
Игрок «Ростова» Комаров – об 1:10 от «Сочи»: «Тренер сказал нам получать удовольствие, наслаждаться моментом»
2020.06.21 09:24
Главные новости
Мостовой ответил, является ли Вагнер Лав лучшим легионером в истории РПЛ
19:47
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Жирков назвал двух лучших игроков в истории ЦСКА
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«Зенит» назвали одной из сильнейших команд Европы: «На сто процентов»
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Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Шанхаем»
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Сборная России лишилась защитника
17:49
ЦСКА проиграл клубу из Первой лиги (1:3)
17:09
2
Товарищеский матч. «Зенит» в серии пенальти победил бывший клуб Слуцкого из Китая
17:03
24
ЦСКА потерял защитника из-за травмы в товарищеском матче
16:11
Дерзкий пост Ямаля после победы на «Уэмбли»
15:47
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