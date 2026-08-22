Названа одна из трансферных целей «Локомотива»

«Локомотив» видит одной из своих трансферных целей полузащитника «Ростова» Ивана Комарова.

По данным источника, переход игрока будет труднодостижим, тем более для генерального директора москвичей Бориса Ротенберга.

Также сообщается, что «Локомотив» не делал предложений по нападающему «Ростова» Егору Голенкову.

Ранее «РБ Спорт» написал, что москвичи запросили цену на форварда. В «Ростове» назвали сумму в 400 миллионов рублей, а железнодорожники не готовы платить более 200.