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    Игрок «Ростова» Комаров – об 1:10 от «Сочи»: «Тренер сказал нам получать удовольствие, наслаждаться моментом»

    Полузащитник «Ростова» Иван Комаров оценил исход матча 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10). Футболисты стремились получить удовольствие.

    «Получилось забить быстрый гол, сами этого не ожидали и сильно радовались. Ну а что было потом, все знают.

    Обидно, что пропустили так много, не хватило нам опыта и выносливости. Однако я доволен тем, что команда не сдалась даже при счете 1:7. Мы не опустили руки, а играли в футбол.

    Впечатления остались непередаваемые, до сих пор кажется, что это был сон. Перед игрой тренер сказал нам получать удовольствие и наслаждаться моментом, а после матча он сказал не расстраиваться. Ведь у нас еще все впереди», – сказал Комаров Baza.

    • «Ростов» играл футболистами не старше 19 лет, поскольку основная команда ушла на карантин.
    • В таблице южане идут четвертыми.
    • В следующем туре «Ростов» должен сыграть с «Арсеналом».

    Источник: Baza

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