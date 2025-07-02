Артига назвал российских игроков, готовых выступать в Европе

Бывший главный тренер «Химок» Франк Артига заявил, что в РПЛ есть около 10 молодых футболистов, готовых выступать в Европе.

– Кого назовете лучшим футболистом в России и кого взяли бы с собой в новую команду?

– Есть ряд молодых игроков, таких как Батраков, Тюкавин, Матвей Кисляк, Садулаев, Глушенков, Фомин, Комаров, Рожков, Пиняев. Будем надеяться, что они скоро смогут выступать в европейских соревнованиях. Они все очень хороши.