Артига назвал российских игроков, готовых выступать в Европе

Бывший главный тренер «Химок» Франк Артига заявил, что в РПЛ есть около 10 молодых футболистов, готовых выступать в Европе.
– Кого назовете лучшим футболистом в России и кого взяли бы с собой в новую команду?
– Есть ряд молодых игроков, таких как Батраков, Тюкавин, Матвей Кисляк, Садулаев, Глушенков, Фомин, Комаров, Рожков, Пиняев. Будем надеяться, что они скоро смогут выступать в европейских соревнованиях. Они все очень хороши.
- 48-летний Артига возглавлял «Химки» в 2024–2025 годах. До этого он тренировал «Родину» и «Родину-2».
- В июне испанец стал главным тренером ангольского «Атлетико Петролеос».
Источник: «Матч ТВ»