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«Ростов» может распродать игроков ведущим клубам РПЛ

Сегодня, 11:32
14

В «Ростове» может произойти массовая распродажа футболистов, в случае смены руководства клуба. Он уже начал предлагать игроков «Краснодару», «Спартаку», «Динамо» и ЦСКА.

При уходе из клуба спортивного директора Алексея Рыскина ростовчан может покинуть десяток футболистов. Среди них представители агента Василия Голяна защитники Илья Вахания, Андрей Лангович, Герман Игнатов, полузащитники Иван Комаров, Даниил Шанталий.

Также могут уйти нападающий Николай Комличенко, полузащитники Алексей Сутормин и Кирилл Щетинин. Этими игроками также занимаются агенты, близкие к Алексею Рыскину.

Вполне вероятен и уход нападающего Егора Голенкова с защитником Максимом Осипенко. На последнего уже выходил «Краснодар».

  • «Ростов» занимает 8-е место в РПЛ с 38 очками после 28 матчей.
  • Команда вышла в суперфинал FONBET Кубка России, где сыграет с ЦСКА.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Спартак Динамо ЦСКА Комличенко Николай Сутормин Алексей Осипенко Максим Голенков Егор Вахания Илья Комаров Иван Лангович Андрей Щетинин Кирилл Шанталий Даниил Игнатов Герман
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Комментарии (14)
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fakeid
1747384792
вахания опыта в премьер-лиге набрался - можно возвращать в зенит. хотя, конечно же, семак купит уэсли какого-нибудь на эту позицию. спартаку и динамо нет смысла кого-то предлагать, пока у них нет новых тренеров. и вообще, чё с ростовом происходит, в фнл засобирались?
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fakeid
1747385137
ростов стоит 48,2 ляма. на продажу выставляют игроков на сумму 23,9. я посчитал. при этом есть явная странность: все зулусы остаются, распродают только паспортистов. это чё за хрень такая? переход на схему с зулусами, которых за коробку бананов наберут вместо россиян?
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АЛЕКС 58
1747385144
И такой Ростов выбил Спартак их борьбы за Кубок....
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Янвapь 62
1747385505
Слюсарев часом латентно не притапливает за гомосяцкий тушинский Шпортак ?
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The only one
1747388575
Начало конца Ростова.Придут затем какие нибудь левые спонсоры и появится очередной типа "Яндекс маркет Р"...
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aldo conte
1747389031
Карпин знал, что предстоит большая распродажа?
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