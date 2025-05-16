«Ростов» может распродать игроков ведущим клубам РПЛ

В «Ростове» может произойти массовая распродажа футболистов, в случае смены руководства клуба. Он уже начал предлагать игроков «Краснодару», «Спартаку», «Динамо» и ЦСКА.

При уходе из клуба спортивного директора Алексея Рыскина ростовчан может покинуть десяток футболистов. Среди них представители агента Василия Голяна защитники Илья Вахания, Андрей Лангович, Герман Игнатов, полузащитники Иван Комаров, Даниил Шанталий.

Также могут уйти нападающий Николай Комличенко, полузащитники Алексей Сутормин и Кирилл Щетинин. Этими игроками также занимаются агенты, близкие к Алексею Рыскину.

Вполне вероятен и уход нападающего Егора Голенкова с защитником Максимом Осипенко. На последнего уже выходил «Краснодар».