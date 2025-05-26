«Спартак» заинтересован в универсале из «Ростова»

К полузащитнику «Ростова» Ивану Комарову есть серьезный интерес в Москве.

«Комаров интересен «Спартаку», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотиву» – все топовые московские клубы нацелены сейчас на этого 22-летнего хавбека из «Ростова», чей трансфер оценивается в районе 4-5 миллионов евро.

В Тушино высоко котируют универсализм Ивана (может сыграть и в центре, и на флангах). Также как и на Песчаной, где считают, что он может идеально вписаться в ромб Марко Николича. Если в Петровском парке обоснуется Валерий Карпин, который хорошо знаком с качествами этого игрока сборной России, то с высокой долей вероятности он окажется в составе БГ.

В Черкизово также внимательно наблюдают за ситуацией и ждут решения по бюджету, чтобы попробовать вернуть своего воспитанника домой.

В 2018-м году 15-летнего Комарова попросили на выход из академии «Локо» с пометкой «бесперспективен». В то время он и правда был очень маленьким. Мальчик ездил по просмотрам и везде ему отказывали. Пока не оказался в Ростове, где выстрелил у тренера Александра Аброскина. При этом Заур Тедеев, когда пришло время продлевать контракт с Комаром, отговаривал руководство и говорил: «С такими мощностями в футбол не играют». Но те пошли на риск и не прогадали», – написал источник.