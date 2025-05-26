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«Спартак» заинтересован в универсале из «Ростова»

26 мая 2025, 01:05
5

К полузащитнику «Ростова» Ивану Комарову есть серьезный интерес в Москве.

«Комаров интересен «Спартаку», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотиву» – все топовые московские клубы нацелены сейчас на этого 22-летнего хавбека из «Ростова», чей трансфер оценивается в районе 4-5 миллионов евро.

В Тушино высоко котируют универсализм Ивана (может сыграть и в центре, и на флангах). Также как и на Песчаной, где считают, что он может идеально вписаться в ромб Марко Николича. Если в Петровском парке обоснуется Валерий Карпин, который хорошо знаком с качествами этого игрока сборной России, то с высокой долей вероятности он окажется в составе БГ.

В Черкизово также внимательно наблюдают за ситуацией и ждут решения по бюджету, чтобы попробовать вернуть своего воспитанника домой.

В 2018-м году 15-летнего Комарова попросили на выход из академии «Локо» с пометкой «бесперспективен». В то время он и правда был очень маленьким. Мальчик ездил по просмотрам и везде ему отказывали. Пока не оказался в Ростове, где выстрелил у тренера Александра Аброскина. При этом Заур Тедеев, когда пришло время продлевать контракт с Комаром, отговаривал руководство и говорил: «С такими мощностями в футбол не играют». Но те пошли на риск и не прогадали», – написал источник.

  • Transfermarkt оценивает уроженца Славянска-на-Кубани в 1,5 миллиона евро.
  • На счету Ивана 1 матч за сборную России.
  • В этом сезоне РПЛ у Комарова 19 матчей, 3 гола, ассист.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак ЦСКА Динамо Локомотив Комаров Иван
Комментарии (5)
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Ros0maxa
1748228608
Откуда у тушинских маргинальных нищебродов деньги ? Всё в этом году спустили на подкуп судей.
Ответить
evgevg13
1748230839
Растаскивают Ростов...
Ответить
Блямба
1748237299
Горловым обойдутся
Ответить
DOCTOR PENALTY
1748239743
Успехов тебе, Ваня! """""
Ответить
Matthew Ball
1748262058
Устали от трансферных провалов и решили взять настоящего универсала – легендарную "четвёрку" ВАЗ-2104?
Ответить
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