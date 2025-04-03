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Комаров назвал главную тренерскую фишку Карпина

Вчера, 01:42
7

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров высказался о совместной работе с Валерием Карпиным.

  • С лета 2021 года тренер возглавляет сборную России.
  • До февраля он совмещал должности в национальной команде и «Ростове».

В чeм главная фишка Карпина-тренера? Как охарактеризуешь работу с ним?

– Он всегда говорит в лицо всю правду, какой бы она ни была. Валерий Георгиевич всегда находит необходимые слова в нужные моменты.

Когда я только попал в основу «Ростова», первые примерно полгода частенько бывали тяжeлые моменты. Я старался, тренировался, но с Карпиным ни разу плотно не разговаривал.

Но потом в определенный момент он подошeл, сказал буквально пару слов, и я сразу воспрянул духом. В тот момент для меня это было очень важно. У него есть это чутьe, когда и что нужно сказать.

Для меня Карпин – это очень большой авторитет. У него получилась действительно великая карьера за границей и в России. Поэтому его хочется слушать, хочется ближе узнавать и всему учиться у него.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Комаров Иван Карпин Валерий
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Комментарии (7)
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subbotaspartak
1743651560
...Комаров назвал главную тренерскую фишку Карпина... Он был футболистом...
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DOCTOR PENALTY
1743655958
Назло хейтерам Валеры! """""
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rozhdewpetro
1743662551
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"НЕ" АДЕКВАТ
1743666440
Главная фишка Клярвина это то что он быдло...обычное колхозное быдло..
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zigbert
1743680027
Может это и так но теперь придется учиться у другого тренера.
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