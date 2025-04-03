Комаров назвал главную тренерскую фишку Карпина

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров высказался о совместной работе с Валерием Карпиным.

С лета 2021 года тренер возглавляет сборную России.

До февраля он совмещал должности в национальной команде и «Ростове».

– В чeм главная фишка Карпина-тренера? Как охарактеризуешь работу с ним?

– Он всегда говорит в лицо всю правду, какой бы она ни была. Валерий Георгиевич всегда находит необходимые слова в нужные моменты.

Когда я только попал в основу «Ростова», первые примерно полгода частенько бывали тяжeлые моменты. Я старался, тренировался, но с Карпиным ни разу плотно не разговаривал.

Но потом в определенный момент он подошeл, сказал буквально пару слов, и я сразу воспрянул духом. В тот момент для меня это было очень важно. У него есть это чутьe, когда и что нужно сказать.

Для меня Карпин – это очень большой авторитет. У него получилась действительно великая карьера за границей и в России. Поэтому его хочется слушать, хочется ближе узнавать и всему учиться у него.