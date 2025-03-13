Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Карпин прокомментировал решения по Алексею Миранчуку и новичкам

Карпин прокомментировал решения по Алексею Миранчуку и новичкам

Сегодня, 16:31
2

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объснил невключение полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука в состав национальной команды на товарищеские матчи в марте

– В составе нет Алексея Миранчука. Это связано с логистикой?

– Решили, что сейчас необходимости вызывать его нет. Как я объяснял ранее, решение по его вызову принимали с учетом ряда факторов, в том числе логистики и графика игр в МЛС.

– Стоит ли болельщикам ждать, что по уже сложившейся практике на матчи против Гренады и Замбии выйдут 2 разных состава?

– Скорее всего да. В отличие от предыдущих сборов сейчас между двумя играми будет достаточно большая пауза, но мы заинтересованы в том, чтобы посмотреть как можно большее количество игроков в предстоящих матчах. Плюс, учитываем, что впереди еще тур РПЛ.

Практика показывает, что 2-3 игрока могут по тем или иным причинам выпасть из состава, поэтому вызвали 27 полевых игроков и 4-х вратарей.

– В итоговый список вошли Евгений Ставер, Матвей Кисляк, Турпал-Али Ибишев, Иван Комаров. Как прокомментируете вызов новых игроков?

– Мы внимательно следим за всеми потенциальными кандидатами, всегда подчеркиваем, что двери сборной открыты для тех, кто хорошо показывает себя в официальных матчах и находится в оптимальной форме.

  • Товарищеские матчи России с Гренадой и Замбией пройдут 19 и 25 марта в Москве на стадионе «Динамо».
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Еще по теме:
«Рекорды – дело второстепенное»: представитель Дзюбы прокомментировал возвращение игрока в сборную
Реакция Генича на возвращение Дзюбы в сборную
Дзюба – о звонке от Карпина: «Думал, мне это приснилось, я просто обалдел» 3
Источник: официальный сайт РФС
Товарищеские матчи. Сборные Ростов ЦСКА Рубин Ахмат Атланта Юнайтед Гренада Россия Замбия Миранчук Алексей Ставер Евгений Комаров Иван Ибишев Турпал-Али Кисляк Матвей Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sanches85
1741878299
Такую чушпень карпуша набирает в сборную... Уволить этого кудряша неотёсаного
Ответить
sanches85
1741878547
А то, что у тренера одни победы? Это только из за того, что соперники НИКАКИЕ! Против хороших соперников этот тренер миллион пудов не потянет ни одну игру! с выбором в сборную одних своих ростовчан и по одному игроку с других топ клубов рпл это бред бредский
Ответить
Главные новости
Реакция Генича на возвращение Дзюбы в сборную
18:05
Дзюба – о звонке от Карпина: «Думал, мне это приснилось, я просто обалдел»
17:40
3
Фото«Бавария» продлила контракт с Киммихом
17:25
УЕФА назвал игрока недели в Лиге чемпионов
17:18
3
Дзюба рассказал о беседе с Карпиным перед вызовом в сборную: «Меня трясет как пацана, шок»
17:08
6
КДК отменил удаление Якимова в матче с «Зенитом»
17:01
4
Заявление «Факела» после наказания матчем без зрителей
16:56
10
Карпин прокомментировал решения по Алексею Миранчуку и новичкам
16:31
2
В КДК отреагировали на высказывания Семака после игры с «Факелом»
16:26
10
Реакция Мостового на вызов Дзюбы в сборную
16:17
4
Все новости
Все новости
Карпин прокомментировал решения по Алексею Миранчуку и новичкам
16:31
2
Карпин объяснил отсутствие Дугласа Сантоса в составе сборной
16:06
3
Итоговый состав сборной России на игры с Гренадой и Замбией
15:30
6
Дзюба – о вызове в сборную России: «Это было бы красиво»
Вчера, 18:26
3
Черданцев объяснил, почему Дзюбу должны вызвать в сборную России
Вчера, 18:19
3
Источник назвал размер зарплаты Карпина в сборной России после ухода из «Ростова»
Вчера, 17:20
5
Мостовой написал стихи в честь матча Россия – Гренада
11 марта
8
Радимов оценил уровень сборной Гренады
11 марта
3
Мор высказался о настрое сборной России на матч с Гренадой
11 марта
Губерниев назвал условие для вызова Дзюбы в сборную России
10 марта
7
Названа причина отсутствия Дугласа Сантоса в составе сборной Бразилии
7 марта
9
Карпин оценил новое правило о затяжке времени вратарями
7 марта
1
Карпин назвал самый реалистичный срок возвращения сборной России к официальным матчам
7 марта
2
В РФС прокомментировали ситуацию с контрактом Карпина
26 февраля
2
Мостовой назвал чушью заявление Карпина
26 февраля
10
Реакция Мостового на готовность Абаскаля возглавить сборную России
25 февраля
13
Глушенков готов встретиться с Карпиным
25 февраля
3
Абаскаль согласился возглавить сборную России
25 февраля
17
Глушенков: «Я никогда не отказывался от вызова в сборную»
25 февраля
6
Названы дата и место проведения матча Россия – Замбия
21 февраля
2
Ангола заинтересована в матче с Россией
6 февраля
4
Канчельскис оценил вариант перехода России в Азию
4 февраля
3
Мостовой объяснил, почему России не нужно переходить в Азию
4 февраля
5
Россия отказалась от матча с Бонайре
24 января
3
Сборная из Африки ждет ответа от РФС о товарищеском матче с Россией
24 января
6
В федерации футбола Израиля не исключили проведение матча с Россией
13 января
3
Беларусь предложила России провести товарищеский матч в июне
8 января
В РФС назвали сроки возможного проведения матча России с Венгрией
6 января
5
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 