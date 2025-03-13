Карпин прокомментировал решения по Алексею Миранчуку и новичкам

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объснил невключение полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука в состав национальной команды на товарищеские матчи в марте

– В составе нет Алексея Миранчука. Это связано с логистикой?

– Решили, что сейчас необходимости вызывать его нет. Как я объяснял ранее, решение по его вызову принимали с учетом ряда факторов, в том числе логистики и графика игр в МЛС.

– Стоит ли болельщикам ждать, что по уже сложившейся практике на матчи против Гренады и Замбии выйдут 2 разных состава?

– Скорее всего да. В отличие от предыдущих сборов сейчас между двумя играми будет достаточно большая пауза, но мы заинтересованы в том, чтобы посмотреть как можно большее количество игроков в предстоящих матчах. Плюс, учитываем, что впереди еще тур РПЛ.

Практика показывает, что 2-3 игрока могут по тем или иным причинам выпасть из состава, поэтому вызвали 27 полевых игроков и 4-х вратарей.

– В итоговый список вошли Евгений Ставер, Матвей Кисляк, Турпал-Али Ибишев, Иван Комаров. Как прокомментируете вызов новых игроков?

– Мы внимательно следим за всеми потенциальными кандидатами, всегда подчеркиваем, что двери сборной открыты для тех, кто хорошо показывает себя в официальных матчах и находится в оптимальной форме.