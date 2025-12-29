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Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Команды
Замбия
Сборная Замбии по футболу
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Сайт:
http://www.faz.co.zm/
Тренер:
Мозес Сихоне
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Статистика
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Результаты
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Таблица
Благородный поступок Месси в матче с Замбией
1 апреля
1
Товарищеские матчи. Бразилия победила Хорватию (3:1), Аргентина – Замбию (5:0), Португалия – США (2:0)
1 апреля
Аргентина – Замбия: прогноз и ставки на товарищеский матч 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.35
31 марта
Трансляция
Замбия – Марокко: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025
2025.12.29 20:50
Замбия – Марокко: прогноз и ставки на матч 29 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.28 09:59
Кубок Африки. Победный гол Салаха, ничья Марокко с Мали на глазах Мбаппе и другие результаты
2025.12.27 01:05
Трансляция
Замбия – Коморские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2025
2025.12.26 19:20
Замбия – Коморские острова: прогноз и ставки на матч 26 декабря 2025 с коэффициентом 1.95
2025.12.25 09:05
Фото
Игрок едва не сломал шею во время празднования гола на Кубке африканских наций
2025.12.22 23:11
3
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки
2025.06.22 12:01
8
Стало известно, сколько зрителей посмотрели мартовские матчи сборной России
2025.04.02 15:45
1
Комличенко похвалил Глушенкова после игры с Замбией
2025.03.27 08:28
В «Зените» оценили хет-трик Глушенкова за сборную России
2025.03.26 22:55
3
Стало известно, как игроки сборной России отметили хет-трик Глушенкова
2025.03.26 12:36
1
Радимов рассказал о своем вкладе в двух игроков сборной России
2025.03.26 12:03
4
Хавбек сборной России назвал главного шутника команды после отъезда Дзюбы
2025.03.26 10:40
1
Корнеев похвалил сборную России
2025.03.26 10:31
4
Глушенков прокомментировал свой жест после третьего гола в ворота Замбии
2025.03.26 08:00
7
Мостовой рассказал, что его возмутило в мартовских матчах сборной России
2025.03.26 01:38
4
Тренер Замбии объяснил разгромное поражение от сборной России
2025.03.26 01:23
2
Черчесов прокомментировал хет-трик Глушенкова в ворота Замбии
2025.03.26 01:07
2
Видео
Рэпер Macan просил у РФС трусы, носки, кальян и 15-летний виски – ему дали только флаг России
2025.03.25 23:59
3
Карпин высказался о хет-трике Глушенкова в ворота Замбии
2025.03.25 23:43
2
Карпин прокомментировал разгромную победу России над Замбией
2025.03.25 22:54
Комаров оценил свой дебют за сборную России
2025.03.25 22:33
Мостовой отреагировал на победу России над Замбией
2025.03.25 22:26
5
Реакция Генича на хет-трик Глушенкова за Россию
2025.03.25 22:15
5
Видео
Обзор матча Россия – Замбия голы и лучшие моменты (Видео)
2025.03.25 22:00
Товарищеский матч. Россия разгромила Замбию (5:0) благодаря хет-трику Глушенкова
2025.03.25 22:00
16
Видео
Глушенков забил дебютный гол за сборную России
2025.03.25 20:20
1
2
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