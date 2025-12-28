29 декабря в третьем туре группового этапа Кубка Африки сборная Замбии сыграет с Марокко. Для номинальных хозяев турнир складывается непросто: команда давно не побеждает и испытывает проблемы с результативностью. Марокко, напротив, подтверждает статус одного из фаворитов турнира, стабильно набирает очки и практически не допускает ошибок в обороне. С учетом турнирной ситуации матч имеет высокую цену, особенно для Замбии, однако разница в текущей форме заметна.

Замбия

Замбия в прошлом туре сыграла вничью с Коморскими островами со счетом 0:0, вновь не сумев реализовать немногочисленные моменты. Команда не выигрывает уже в шести матчах подряд, а в последних пяти играх забила лишь 4 мяча при 9 пропущенных. Средний показатель результативности составляет 0.80 гола за матч, тогда как оборона допускает в среднем 1.80. Замбия старается действовать осторожно, но регулярные ошибки в защите и нехватка креатива впереди мешают рассчитывать на стабильный результат.

Марокко

Марокко в предыдущем туре разошлось миром с Мали, но в целом команда продолжает уверенную серию без поражений, которая насчитывает уже 13 матчей. В последних пяти встречах сборная забила 9 голов и пропустила всего один, что подчеркивает высокий уровень организации игры. Марокко забивает в 13 матчах подряд и не пропускает в 7 из 9 последних встреч. В среднем команда отличается 1.80 раза за игру, пропуская лишь 0.20, что делает ее одной из самых надежных сборных турнира.

Факты о командах

Замбия

Не выигрывает в 6 последних матчах

В среднем 0.80 забито и 1.80 пропущено за матч

Пропускает в 5 из 7 последних игр

0 голов в матче с Коморскими островами

Марокко