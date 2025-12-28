Введите ваш ник на сайте
Замбия – Марокко: прогноз и ставки на матч 29 декабря 2025 с коэффициентом 1.92

28 декабря 2025 9:29
Замбия - Марокко
29 дек. 2025, понедельник 22:00 | Кубок африканских наций, группа A, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.92
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

29 декабря в третьем туре группового этапа Кубка Африки сборная Замбии сыграет с Марокко. Для номинальных хозяев турнир складывается непросто: команда давно не побеждает и испытывает проблемы с результативностью. Марокко, напротив, подтверждает статус одного из фаворитов турнира, стабильно набирает очки и практически не допускает ошибок в обороне. С учетом турнирной ситуации матч имеет высокую цену, особенно для Замбии, однако разница в текущей форме заметна.

Замбия

Замбия в прошлом туре сыграла вничью с Коморскими островами со счетом 0:0, вновь не сумев реализовать немногочисленные моменты. Команда не выигрывает уже в шести матчах подряд, а в последних пяти играх забила лишь 4 мяча при 9 пропущенных. Средний показатель результативности составляет 0.80 гола за матч, тогда как оборона допускает в среднем 1.80. Замбия старается действовать осторожно, но регулярные ошибки в защите и нехватка креатива впереди мешают рассчитывать на стабильный результат.

Марокко

Марокко в предыдущем туре разошлось миром с Мали, но в целом команда продолжает уверенную серию без поражений, которая насчитывает уже 13 матчей. В последних пяти встречах сборная забила 9 голов и пропустила всего один, что подчеркивает высокий уровень организации игры. Марокко забивает в 13 матчах подряд и не пропускает в 7 из 9 последних встреч. В среднем команда отличается 1.80 раза за игру, пропуская лишь 0.20, что делает ее одной из самых надежных сборных турнира.

Факты о командах

Замбия

  • Не выигрывает в 6 последних матчах
  • В среднем 0.80 забито и 1.80 пропущено за матч
  • Пропускает в 5 из 7 последних игр
  • 0 голов в матче с Коморскими островами

Марокко

  • Побеждает Замбию в 5 последних очных матчах
  • Не проигрывает в 13 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 0.20 гола за игру
  • Забивает в 13 матчах подряд

Личные встречи
0% (0)
25% (1)
75% (3)
1
Забитых мячей
5
0.25
В среднем за матч
1.25
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Замбия
0 : 2
08.09.2025
Марокко
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 3 тур
Марокко
2 : 1
07.06.2024
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 1
24.01.2024
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные,
Замбия
0 : 0
08.01.2013
Марокко

Прогноз на матч Замбия – Марокко

Разница в классе и текущей форме команд очевидна. Замбия вряд ли сможет навязать высокий темп и создать много моментов у ворот соперника. Марокко действует прагматично, надежно в обороне и умеет добиваться нужного результата без лишнего риска. В такой ситуации логично ожидать контроля игры со стороны марокканцев и их преимущества по ходу встречи.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.92

1.92
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Кубок африканских наций Марокко Замбия
