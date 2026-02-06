В рамках 22-го тура Эредивизи «Твенте» на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде примет «Херенвен». Хозяева (7-е место, 31 очко) сохраняют шансы на борьбу за зону еврокубков, а гости (10-е место, 25 очков) довольствуются местом в середине таблицы. Ключевым фактором является впечатляющая серия непобедимости «Твенте» в чемпионате, в то время как «Херенвен» демонстрирует серьезные проблемы в обороне.

«Твенте»

Команда Йозефа Остинга демонстрирует феноменальную стабильность, не проиграв в 11 последних турах Эредивизи. Основа их успеха – надежная оборона, пропускающая в среднем 1.00 гол за игру, и умение забивать в важные моменты. Главная угроза сопернику – опытный нападающий Рикки ван Волфсвинкел (10 голов). Однако в последних матчах «Твенте» стал чаще терять очки, сыграв две ничьи подряд, что указывает на возможную потерю остроты в атаке.

«Херенвен»

«Херенвен» переживает не лучший период, не выиграв в 3 последних матчах лиги. Основная проблема команды – катастрофическая игра в защите: 10 пропущенных голов в 5 последних играх (в среднем 2.00 за матч). При этом в атаке коллектив Карела ван дер Вуда опасен и регулярно забивает, во многом благодаря форварду Якобу Тренскову (10 голов). На выезде команда уязвима, что ставит под сомнение их шансы в предстоящем матче.

Факты о командах:

«Твенте»

Не проигрывает в 11 последних матчах Эредивизи и в 15 из 17 предыдущих.

Не проигрывает «Херенвену» в 8 последних очных встречах (4 победы, 4 ничьи).

Забивает как минимум один гол в 12 из 14 последних матчей в чемпионате.

«Херенвен»

Пропускает в 5 последних матчах подряд в Эредивизи (в среднем по 2 гола за игру).

Забивает в 7 из последних 9 матчей лиги, демонстрируя стабильность в атаке.

В последних 5 очных встречах с «Твенте» забивали оба коллектива в 4 случаях.

Прогноз на матч «Твенте» – «Херенвен»

Представленная статистика рисует четкую картину предстоящего противостояния. «Твенте» обладает подавляющим преимуществом в психологическом и турнирном аспектах. Длительная серия без поражений, включающая 8 матчей без проигрышей в очных встречах, делает их явным фаворитом. Команда играет структурированно и редко допускает ошибки в обороне (пропускает 1.00 в среднем), что контрастирует с хрупкой защитой гостей, пропускающей по 2.00 гола за игру. Однако «Херенвен» не является простым соперником: команда стабильно забивает (1.40 гола в среднем за игру) и имеет в составе опасного снайпера Тренскова. История личных встреч также подтверждает, что гости часто находят путь к воротам «Твенте». Вероятнее всего, «Твенте», используя домашний фактор и историческое преимущество, будет контролировать игру. Они создадут множество моментов у ворот уязвимой обороны «Херенвена» и должны реализовать свое преимущество. В то же время гости, скорее всего, воспользуются редким шансом и забьют ответный гол, учитывая свою атакующую статистику и традицию обменянных голов в этом противостоянии. Прогнозируется победа «Твенте» в матче, где забьют обе команды. (Длина текста: 1684 символа без пробелов)

Рекомендованные ставки: