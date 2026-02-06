Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Твенте» – «Херенвен»: прогноз и ставки на матч 07 февраля с коэффициентом 1.75

06 февраля 2026 10:40
Твенте - Херенвен
07 февр. 2026, суббота 22:00 | Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа Твенте
Сделать ставку

В рамках 22-го тура Эредивизи «Твенте» на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде примет «Херенвен». Хозяева (7-е место, 31 очко) сохраняют шансы на борьбу за зону еврокубков, а гости (10-е место, 25 очков) довольствуются местом в середине таблицы. Ключевым фактором является впечатляющая серия непобедимости «Твенте» в чемпионате, в то время как «Херенвен» демонстрирует серьезные проблемы в обороне.

«Твенте»

Команда Йозефа Остинга демонстрирует феноменальную стабильность, не проиграв в 11 последних турах Эредивизи. Основа их успеха – надежная оборона, пропускающая в среднем 1.00 гол за игру, и умение забивать в важные моменты. Главная угроза сопернику – опытный нападающий Рикки ван Волфсвинкел (10 голов). Однако в последних матчах «Твенте» стал чаще терять очки, сыграв две ничьи подряд, что указывает на возможную потерю остроты в атаке.

«Херенвен»

«Херенвен» переживает не лучший период, не выиграв в 3 последних матчах лиги. Основная проблема команды – катастрофическая игра в защите: 10 пропущенных голов в 5 последних играх (в среднем 2.00 за матч). При этом в атаке коллектив Карела ван дер Вуда опасен и регулярно забивает, во многом благодаря форварду Якобу Тренскову (10 голов). На выезде команда уязвима, что ставит под сомнение их шансы в предстоящем матче.

Факты о командах:

«Твенте»

  • Не проигрывает в 11 последних матчах Эредивизи и в 15 из 17 предыдущих.
  • Не проигрывает «Херенвену» в 8 последних очных встречах (4 победы, 4 ничьи).
  • Забивает как минимум один гол в 12 из 14 последних матчей в чемпионате.

«Херенвен»

  • Пропускает в 5 последних матчах подряд в Эредивизи (в среднем по 2 гола за игру).
  • Забивает в 7 из последних 9 матчей лиги, демонстрируя стабильность в атаке.
  • В последних 5 очных встречах с «Твенте» забивали оба коллектива в 4 случаях.

Прогноз на матч «Твенте» – «Херенвен»

Представленная статистика рисует четкую картину предстоящего противостояния. «Твенте» обладает подавляющим преимуществом в психологическом и турнирном аспектах. Длительная серия без поражений, включающая 8 матчей без проигрышей в очных встречах, делает их явным фаворитом. Команда играет структурированно и редко допускает ошибки в обороне (пропускает 1.00 в среднем), что контрастирует с хрупкой защитой гостей, пропускающей по 2.00 гола за игру. Однако «Херенвен» не является простым соперником: команда стабильно забивает (1.40 гола в среднем за игру) и имеет в составе опасного снайпера Тренскова. История личных встреч также подтверждает, что гости часто находят путь к воротам «Твенте». Вероятнее всего, «Твенте», используя домашний фактор и историческое преимущество, будет контролировать игру. Они создадут множество моментов у ворот уязвимой обороны «Херенвена» и должны реализовать свое преимущество. В то же время гости, скорее всего, воспользуются редким шансом и забьют ответный гол, учитывая свою атакующую статистику и традицию обменянных голов в этом противостоянии. Прогнозируется победа «Твенте» в матче, где забьют обе команды. (Длина текста: 1684 символа без пробелов)

Рекомендованные ставки:

  • Победа Твенте – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют (Да) + Тотал голов больше 2.5

1.75
Победа Твенте
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Нидерланды. Эредивизие Херенвен Твенте
Другие прогнозы
10.02.2026
10:00
1.95
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Зенит - ЦСКА
Победа «Зенита»
10.02.2026
13:00
1.80
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 7 тур
Виссел Кобе - Сеул
Обе забьют – ДА
10.02.2026
15:15
2.23
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 7 тур
Шанхай Шэньхуа - Матида Зельвия
Победа «Матида Зельвия»
10.02.2026
19:00
1.75
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 7 тур
Трактор - Аль-Садд
Тотал меньше 2.5 голов
10.02.2026
22:30
2.85
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Тоттенхэм - Ньюкасл
Победа «Тоттенхэма»
10.02.2026
22:30
2.10
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси - Лидс
Победа «Челси» и тотал больше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 