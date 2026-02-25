26 февраля 2026 года в 23:00 состоится ответный поединок плей-офф раунда Лиги Европы. Греческий ПАОК предпримет попытку отыграться в противостоянии с «Сельтой». Первая встреча осталась за командой из Виго – 2:1.

«Сельта»

Команда Клаудио Хиральдеса проводит прекрасный сезон. «Сельта» обосновалась на шестой строчке в испанской Примере и претендует на место в еврокубках и на следующую кампанию. Также успехом будет и попадание в 1/8 финала ЛЕ. Для достижения цели остался один шаг.

Последние три игры:

Сельта – Мальорка 2:0

ПАОК – Сельта 1:2

Эспаньол – Сельта 2:2

ПАОК

ПАОК претендует на чемпионство в Греции и сосредоточится на домашних делах в случае вылета из Лиги Европы. Впрочем, это не означает, что «черно-белые» будут «сливать» игру в Виго.

Последние три игры:

Лариса – ПАОК 1:1

ПАОК – Сельта 1:2

ПАОК – АЕК 0:0

Очные встречи

Доселе соперники встречались дважды и в обоих случаях победа осталась за командой из Виго. «Сельта» побеждала 2:1 и 3:1.

Прогноз на матч «Сельта» – ПАОК

«Сельта» идет очевидным фаворитом, но у «ПАОКа» хватает качества, чтобы потрепать нервишки испанцам. Команда Развана Луческу не стесняется атаковать и наверняка не уйдет с поля без забитого мяча. «Сельта» – тем более. В 2026 календарном году подопечные Хиральдеса не смогли поразить ворота соперника лишь в одном матче.

Прогноз: обе забьют, кеф – 1.92. Прогноз на счет – 2:1.