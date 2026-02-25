Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сельта - ПАОК: прогноз на матч 1/16 финала Лига Европы – 26 февраля

25 февраля 2026 10:46
Сельта - ПАОК
26 февр. 2026, четверг 23:00 | Лига Европы, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
1.92
Обе забьют
Сделать ставку

26 февраля 2026 года в 23:00 состоится ответный поединок плей-офф раунда Лиги Европы. Греческий ПАОК предпримет попытку отыграться в противостоянии с «Сельтой». Первая встреча осталась за командой из Виго – 2:1.

«Сельта»

Команда Клаудио Хиральдеса проводит прекрасный сезон. «Сельта» обосновалась на шестой строчке в испанской Примере и претендует на место в еврокубках и на следующую кампанию. Также успехом будет и попадание в 1/8 финала ЛЕ. Для достижения цели остался один шаг.

Последние три игры:

  • Сельта – Мальорка 2:0
  • ПАОК – Сельта 1:2
  • Эспаньол – Сельта 2:2

ПАОК

ПАОК претендует на чемпионство в Греции и сосредоточится на домашних делах в случае вылета из Лиги Европы. Впрочем, это не означает, что «черно-белые» будут «сливать» игру в Виго.

Последние три игры:

  • Лариса – ПАОК 1:1
  • ПАОК – Сельта 1:2
  • ПАОК – АЕК 0:0

Очные встречи

Доселе соперники встречались дважды и в обоих случаях победа осталась за командой из Виго. «Сельта» побеждала 2:1 и 3:1.

Прогноз на матч «Сельта» – ПАОК

«Сельта» идет очевидным фаворитом, но у «ПАОКа» хватает качества, чтобы потрепать нервишки испанцам. Команда Развана Луческу не стесняется атаковать и наверняка не уйдет с поля без забитого мяча. «Сельта» – тем более. В 2026 календарном году подопечные Хиральдеса не смогли поразить ворота соперника лишь в одном матче.

Прогноз: обе забьют, кеф – 1.92. Прогноз на счет – 2:1.

1.92
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига Европы ПАОК Сельта
Другие прогнозы
25.02.2026
20:45
1.68
Лига чемпионов, 1/16 финала
Аталанта - Боруссия Д
Тотал больше 2.5
25.02.2026
22:00
1.70
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха - Неом
Тотал меньше 2.5
25.02.2026
23:00
1.80
Лига чемпионов, 1/16 финала
ПСЖ - Монако
Тотал больше 2.5 и обе забьют — да
25.02.2026
23:00
1.45
Лига чемпионов, 1/16 финала
Реал - Бенфика
Победа «Реала»
26.02.2026
02:00
1.77
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро - Коринтианс
Тотал меньше 2.5
26.02.2026
03:30
1.80
Бразилия. Серия А, 4 тур
Гремио - Атлетико Минейро
Обе забьют — да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 