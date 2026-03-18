19 марта в 27-м туре турецкой Суперлиги «Коньяспор» примет «Генчлербирлиги». Это противостояние двух равных по классу команд с разной формой. Хозяева имеют мощную домашнюю статистику и историческое преимущество, гости переживают кризис и практически не забивают.
«Коньяспор»
Хозяева занимают 12-е место и имеют отличную домашнюю форму, не проигрывая в 5 последних матчах на своем поле. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.20 гола в среднем за последние 5 игр) и надежную оборону – всего 0.80 пропуска в среднем. Энис Барди с 6 голами – лидер атак. Важное преимущество – хозяева не проигрывают «Генчлербирлиги» в 9 из 11 последних домашних встреч.
«Генчлербирлиги»
Гости занимают 13-е место и переживают кризис, не выигрывая в 6 последних матчах. Команда демонстрирует ужасающую атаку – всего 0.60 гола в среднем за последние 5 игр (3 мяча) и относительно надежную оборону – 0.80 пропуска в среднем. Секу Койта с 6 голами – лидер атак. «Генчлербирлиги» не проигрывает «Коньяспору» в 5 из 7 последних очных встреч.
Факты о командах
«Коньяспор»
- 12-е место в турнире (27 очков).
«Генчлербирлиги»
- 13-е место в турнире (25 очков).
Прогноз на матч «Коньяспор» – «Генчлербирлиги»
«Коньяспор» имеет преимущество в домашней форме и истории личных встреч. «Генчлербирлиги» переживает кризис и практически не забивает. Учитывая, что хозяева сильнее дома и стабильно забивают, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Коньяспора».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Коньяспора» – коэффициент 1.77.
- Тотал меньше 2.5 голов