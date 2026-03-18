«Коньяспор» – «Генчлербирлиги»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.77

18 марта 2026 9:10
Коньяспор - Генчлербирлиги
19 мар. 2026, четверг 20:00 | Турция. Суперлига, 27 тур
1.77
Победа «Коньяспора»
19 марта в 27-м туре турецкой Суперлиги «Коньяспор» примет «Генчлербирлиги». Это противостояние двух равных по классу команд с разной формой. Хозяева имеют мощную домашнюю статистику и историческое преимущество, гости переживают кризис и практически не забивают.

«Коньяспор»

Хозяева занимают 12-е место и имеют отличную домашнюю форму, не проигрывая в 5 последних матчах на своем поле. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.20 гола в среднем за последние 5 игр) и надежную оборону – всего 0.80 пропуска в среднем. Энис Барди с 6 голами – лидер атак. Важное преимущество – хозяева не проигрывают «Генчлербирлиги» в 9 из 11 последних домашних встреч.

«Генчлербирлиги»

Гости занимают 13-е место и переживают кризис, не выигрывая в 6 последних матчах. Команда демонстрирует ужасающую атаку – всего 0.60 гола в среднем за последние 5 игр (3 мяча) и относительно надежную оборону – 0.80 пропуска в среднем. Секу Койта с 6 голами – лидер атак. «Генчлербирлиги» не проигрывает «Коньяспору» в 5 из 7 последних очных встреч.

Факты о командах

«Коньяспор»

  • Не проигрывает в 5 последних домашних матчах.
  • Забивает в 3 последних матчах (1.20 в среднем).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Не проигрывает «Генчлербирлиги» в 9 из 11 последних домашних встреч.
  • 12-е место в турнире (27 очков).

«Генчлербирлиги»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах.
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Не проигрывает «Коньяспору» в 5 из 7 последних встреч.
  • 13-е место в турнире (25 очков).

Прогноз на матч «Коньяспор» – «Генчлербирлиги»

«Коньяспор» имеет преимущество в домашней форме и истории личных встреч. «Генчлербирлиги» переживает кризис и практически не забивает. Учитывая, что хозяева сильнее дома и стабильно забивают, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Коньяспора».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Коньяспора» – коэффициент 1.77.
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Мещеряков Денис
Турция. Суперлига Генчлербирлиги Коньяспор
Другие прогнозы
19.03.2026
14:00
1.40
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Александрия - Динамо К
Фора «Динамо» (-1)
19.03.2026
16:00
3.45
Турция. Суперлига, 27 тур
Кайсериспор - Карагюмрюк
Ничья
19.03.2026
18:30
1.75
Россия. Кубок, 1/4 финала
Крылья Советов - Локомотив
Обе забьют – ДА
19.03.2026
19:00
1.75
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Металлист 1925 - Полтава
Фора «Металлиста 1925» (-1.5)
19.03.2026
20:00
1.77
Турция. Суперлига, 27 тур
Коньяспор - Генчлербирлиги
Победа «Коньяспора»
19.03.2026
20:00
2.30
Турция. Суперлига, 27 тур
Бешикташ - Касымпаша
«Бешикташ» не пропустит
