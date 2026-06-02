02 июня 2026 9:55
Албания - Израиль
03 июн. 2026, среда 21:00 | Товарищеские матчи. СборныеПерейти в онлайн матча
3 июня 2026 года в 21:00 сборные Албании и Израиля сыграют в товарищеском матче.
Албания
Албанцы в кризисе. 3 поражения подряд, пропускают в 3 последних матчах. Атака приносит 1.20 гола за игру, оборона – 1.40 пропущенных. В прошлом матче поражение от Украины (0:1). История встреч с Израилем не на их стороне.
Израиль
Израиль – неудобный соперник для Албании. 3 победы подряд в очных матчах, забивают в 3 последних встречах. В товарищеских матчах израильтяне не проигрывают в 4 последних играх. Атака – 1.20 гола за игру, но оборона дырявая – 2.20 пропущенных. В прошлом матче ничья с Грузией (2:2).
Факты о командах
Албания
- 3 поражения подряд
- За 5 матчей: 1.20 забито, 1.40 пропущено
- Пропускают в 3 последних матчах
Израиль
- Не проигрывают в 4 последних товарищеских матчах
- За 5 матчей: 1.20 забито, 2.20 пропущено
- 3 победы подряд над Албанией в очных встречах
- Забивают Албании в 3 последних матчах
Прогноз на матч Албания – Израиль
Израиль исторически доминирует над Албанией. Албанцы в плохой форме – 3 поражения подряд. Гости должны как минимум не проиграть. Ожидаются голы с обеих сторон.
Рекомендованные ставки
- Израиль не проиграет – коэффициент 1.55
- Обе забьют – да