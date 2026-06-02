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Албания – Израиль: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 1.55

02 июня 2026 9:55
Албания - Израиль
03 июн. 2026, среда 21:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.55
Израиль не проиграет
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3 июня 2026 года в 21:00 сборные Албании и Израиля сыграют в товарищеском матче.

Албания

Албанцы в кризисе. 3 поражения подряд, пропускают в 3 последних матчах. Атака приносит 1.20 гола за игру, оборона – 1.40 пропущенных. В прошлом матче поражение от Украины (0:1). История встреч с Израилем не на их стороне.

Израиль

Израиль – неудобный соперник для Албании. 3 победы подряд в очных матчах, забивают в 3 последних встречах. В товарищеских матчах израильтяне не проигрывают в 4 последних играх. Атака – 1.20 гола за игру, но оборона дырявая – 2.20 пропущенных. В прошлом матче ничья с Грузией (2:2).

Факты о командах

Албания

  • 3 поражения подряд
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 1.40 пропущено
  • Пропускают в 3 последних матчах

Израиль

  • Не проигрывают в 4 последних товарищеских матчах
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 2.20 пропущено
  • 3 победы подряд над Албанией в очных встречах
  • Забивают Албании в 3 последних матчах

Прогноз на матч Албания – Израиль

Израиль исторически доминирует над Албанией. Албанцы в плохой форме – 3 поражения подряд. Гости должны как минимум не проиграть. Ожидаются голы с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Израиль не проиграет – коэффициент 1.55
  • Обе забьют – да

1.55
Израиль не проиграет
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Товарищеские матчи. Сборные Израиль Албания
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