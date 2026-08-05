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«Яблонец» – «РФШ»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026

05 августа 2026 10:25
Яблонец - РФШ
06 авг. 2026, четверг 19:00 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
3.70
Ничья
Сделать ставку

Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между чешским «Яблонцем» и латвийским РФШ пройдет 6 августа 2026 года в Яблонеце-над-Нисоу на стадионе «Стржельнице». Хозяева подходят к игре в хорошей форме, одержав три победы подряд и забивая в семи последних матчах, тогда как гости демонстрируют феноменальную стабильность – не проигрывают в 11 последних встречах и забивают в 25 последних матчах подряд. Встреча двух команд с солидными беспроигрышными сериями обещает стать проверкой для обороны обеих сторон. Сможет ли «Яблонец» использовать фактор домашнего поля и прервать впечатляющую серию гостей, или РФШ продолжит свою победную поступь и добьется положительного результата на выезде?

Кто победит в матче

«Яблонец» подходит к этому матчу с преимуществом домашнего поля и хорошей формой. Команда побеждает в трех последних матчах и забивает в семи последних встречах, что говорит о стабильной атакующей игре. В последних пяти матчах чешский клуб забил 9 голов (в среднем 1.80 за игру) и пропустил всего 4 (0.80), демонстрируя сбалансированную игру. В Лиге Конференций «Яблонец» уверенно прошел хорватский «Вараждин», одержав победу 2:0 дома и 2:3 на выезде, что показало способность забивать и добиваться результата. Домашняя поддержка на стадионе «Стржельнице» станет серьезным аргументом, особенно учитывая, что чешские клубы традиционно сильны в еврокубках на своем поле. Однако атакующий потенциал соперника, который забивает в 25 матчах подряд, требует от обороны «Яблонца» максимальной концентрации.

РФШ находится в феноменальной форме. Команда не проигрывает в 11 последних матчах и забивает в 25 последних встречах, что говорит о невероятной стабильности и умении добиваться результата. В последних пяти играх латвийский клуб забил 9 голов (в среднем 1.80 за игру) и пропустил всего 2 (0.40), что указывает на надежную оборону и эффективную атаку. В Лиге Конференций РФШ стабилен: не проигрывает в четырех последних матчах турнира и забивает в каждом из них. В предыдущем раунде латвийцы прошли фарерский «Вестри» (4:1 дома, 1:1 на выезде), а в чемпионате Латвии уверенно идут на первом месте. Гости имеют опыт успешных выездных матчей в еврокубках и намерены продолжить свою голевую серию, но их оборона также выглядит практически неприступной.

Итоговый вывод: обе команды подходят к матчу в отличной форме и имеют впечатляющие серии. «Яблонец» силен дома, но РФШ не проигрывает в 11 матчах и обладает одной из лучших защит в квалификации. Учитывая, что гости забивают в 25 матчах подряд, а хозяева редко пропускают, наиболее вероятным сценарием видится ничейный исход, при котором обе команды сумеют отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что обе команды находятся в отличной форме и имеют впечатляющие беспроигрышные серии. «Яблонец» силен дома, а РФШ демонстрирует феноменальную стабильность в атаке и защите. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и тактической подготовкой. Учитывая, что РФШ не проигрывает в 11 последних матчах и забивает в 25, а «Яблонец» также стабилен и играет дома, ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Личные встречи
Побед - 1 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
2
Забитых мячей
0
2
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Яблонец
2 : 0
06.08.2026
РФШ
Лига конференций, 3 раунд
Яблонец
2 : 0
06.08.2026
РФШ

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
4
Nemanja Tekijaški
ЦЗ
15
Dušan Pavlović
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
6
Нельсон Океке
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
13
Richard Sedláček
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
20
Jiří Sláma
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
РФШ
16
Евгенийс Неругалс
ВР
43
Жига Липусчек
ЦЗ
26
Стефан Панич
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
81
Strahinja Rakić
ЦП
49
Мартинс Кигурс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
18
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
8
Лаша Одишария
ПВ
23
Herdi Prenga
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Яблонец
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
10
Jan Suchan
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
99
Klemen Mihelak
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
25
Sebastian Nebyla
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
РФШ
1
Рихардс Матревикс
ВР
40
Mareks Muizzemnieks
ВР
4
Робертс Вейпс
ЦЗ
5
Niks Sliede
ЦЗ
66
Modou Saidy
ЦП
21
N. Dusalijevs
ЦП
14
M. Sylla
ЦП
77
Gauthier Mankenda
ЦФ
19
Alfa Baldé
ЦФ
9
Duje Korač
ЦФ
4-3-1-2
1
Гануш
4
15
21
Полидар
18
Чедидла
6
Океке
8
Зорван
13
7
Чантуришвили
44
Джаво
20
1-1-5-2-1
16
Неругалс
43
Липусчек
26
Панич
6
Филипович
49
Кигурс
10
Икаунекс
15
81
8
Одишария
18
Зеленковс
23
6
Океке
10
10
6
Океке
7
Чантуришвили
16
16
7
Чантуришвили
21
Полидар
19
Храмоста
19
Храмоста
21
Полидар
44
Джаво
9
Русек
9
Русек
44
Джаво
8
Зорван
25
25
8
Зорван
81
66
66
81
8
Одишария
19
19
8
Одишария
49
Кигурс
9
9
49
Кигурс
Остались в запасе
Яблонец
РФШ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
14
Daniel Souček
ЦП
99
Klemen Mihelak
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
1
Рихардс Матревикс
ВР
40
Mareks Muizzemnieks
ВР
4
Робертс Вейпс
ЦЗ
5
Niks Sliede
ЦЗ
21
N. Dusalijevs
ЦП
14
M. Sylla
ЦП
77
Gauthier Mankenda
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Остались в запасе
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
14
Daniel Souček
ЦП
99
Klemen Mihelak
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
Остались в запасе
1
Рихардс Матревикс
ВР
40
Mareks Muizzemnieks
ВР
4
Робертс Вейпс
ЦЗ
5
Niks Sliede
ЦЗ
21
N. Dusalijevs
ЦП
14
M. Sylla
ЦП
77
Gauthier Mankenda
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Викторс Морозс

Прогноз на победителя

Учитывая впечатляющие беспроигрышные серии обеих команд, надежную оборону РФШ и его феноменальную голевую серию, а также преимущество домашнего поля «Яблонца», мы прогнозируем ничейный результат в этом противостоянии. Обе команды имеют равные шансы на победу, их атаки и обороны выглядят сопоставимыми, что делает раздел очков наиболее логичным исходом. Вероятнее всего, игра завершится результативной ничьей, которая сохранит интригу перед ответной встречей. Рекомендуем ставку на ничью с коэффициентом 3.70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Яблонцем» и РФШ состоится 6 августа 2026 года в Яблонеце-над-Нисоу на стадионе «Стржельнице» и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Яблонец» – «РФШ»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026

3.70
Ничья
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига конференций РФШ Яблонец
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