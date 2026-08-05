Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между чешским «Яблонцем» и латвийским РФШ пройдет 6 августа 2026 года в Яблонеце-над-Нисоу на стадионе «Стржельнице». Хозяева подходят к игре в хорошей форме, одержав три победы подряд и забивая в семи последних матчах, тогда как гости демонстрируют феноменальную стабильность – не проигрывают в 11 последних встречах и забивают в 25 последних матчах подряд. Встреча двух команд с солидными беспроигрышными сериями обещает стать проверкой для обороны обеих сторон. Сможет ли «Яблонец» использовать фактор домашнего поля и прервать впечатляющую серию гостей, или РФШ продолжит свою победную поступь и добьется положительного результата на выезде?

Кто победит в матче

«Яблонец» подходит к этому матчу с преимуществом домашнего поля и хорошей формой. Команда побеждает в трех последних матчах и забивает в семи последних встречах, что говорит о стабильной атакующей игре. В последних пяти матчах чешский клуб забил 9 голов (в среднем 1.80 за игру) и пропустил всего 4 (0.80), демонстрируя сбалансированную игру. В Лиге Конференций «Яблонец» уверенно прошел хорватский «Вараждин», одержав победу 2:0 дома и 2:3 на выезде, что показало способность забивать и добиваться результата. Домашняя поддержка на стадионе «Стржельнице» станет серьезным аргументом, особенно учитывая, что чешские клубы традиционно сильны в еврокубках на своем поле. Однако атакующий потенциал соперника, который забивает в 25 матчах подряд, требует от обороны «Яблонца» максимальной концентрации.

РФШ находится в феноменальной форме. Команда не проигрывает в 11 последних матчах и забивает в 25 последних встречах, что говорит о невероятной стабильности и умении добиваться результата. В последних пяти играх латвийский клуб забил 9 голов (в среднем 1.80 за игру) и пропустил всего 2 (0.40), что указывает на надежную оборону и эффективную атаку. В Лиге Конференций РФШ стабилен: не проигрывает в четырех последних матчах турнира и забивает в каждом из них. В предыдущем раунде латвийцы прошли фарерский «Вестри» (4:1 дома, 1:1 на выезде), а в чемпионате Латвии уверенно идут на первом месте. Гости имеют опыт успешных выездных матчей в еврокубках и намерены продолжить свою голевую серию, но их оборона также выглядит практически неприступной.

Итоговый вывод: обе команды подходят к матчу в отличной форме и имеют впечатляющие серии. «Яблонец» силен дома, но РФШ не проигрывает в 11 матчах и обладает одной из лучших защит в квалификации. Учитывая, что гости забивают в 25 матчах подряд, а хозяева редко пропускают, наиболее вероятным сценарием видится ничейный исход, при котором обе команды сумеют отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что обе команды находятся в отличной форме и имеют впечатляющие беспроигрышные серии. «Яблонец» силен дома, а РФШ демонстрирует феноменальную стабильность в атаке и защите. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и тактической подготовкой. Учитывая, что РФШ не проигрывает в 11 последних матчах и забивает в 25, а «Яблонец» также стабилен и играет дома, ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Личные встречи Побед - 1 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 2 Забитых мячей 0 2 В среднем за матч 0 2:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига конференций, 3 раунд Яблонец 2 : 0 РФШ Лига конференций, 3 раунд Яблонец 2 : 0 РФШ

Прогноз на победителя

Учитывая впечатляющие беспроигрышные серии обеих команд, надежную оборону РФШ и его феноменальную голевую серию, а также преимущество домашнего поля «Яблонца», мы прогнозируем ничейный результат в этом противостоянии. Обе команды имеют равные шансы на победу, их атаки и обороны выглядят сопоставимыми, что делает раздел очков наиболее логичным исходом. Вероятнее всего, игра завершится результативной ничьей, которая сохранит интригу перед ответной встречей. Рекомендуем ставку на ничью с коэффициентом 3.70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Яблонцем» и РФШ состоится 6 августа 2026 года в Яблонеце-над-Нисоу на стадионе «Стржельнице» и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.