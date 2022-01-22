- 22 января 2022
- 20:58 Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты 5
- 19:58 Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца» 1
- 18:14 Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем» 7
- 18 января 2022
- 22:48 «Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
- 15 июля 2021
- 15:12 Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу» 1
- 26 января 2020
- 16:50 Товарищеский матч. «Краснодар» обыграл «Яблонец» 5
- 16 декабря 2018
- 16:15 Полузащитник «Яблонеца» Травник может перейти в ЦСКА 11
- 13 декабря 2018
- 23:08 Лига Европы. «Динамо» и «Лацио» вышли в плей-офф, «Бешикташ» – нет; другие результаты 1
- 5 октября 2018
- 00:19 Лига Европы. «Лацио» вдевятером уступил «Айнтрахту», киевское «Динамо» сыграло вничью в Чехии и другие результаты 1
- 31 января 2018
- 17:37 Каррера не захотел отпустить Бакаева в «Анжи» или «Яблонец» 3
- 19 мая 2016
- 20:27 Караваев и Миланов вернутся в ЦСКА по завершении сезона 3
- 18 мая 2016
- 17:15 Слуцкий недоволен игрой Щенникова и Набабкина 11
- 7 февраля 2016
- 15:01 «Зенит» - «Эребру». Онлайн-трансляция 2