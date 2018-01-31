Каррера не захотел отпустить Бакаева в «Анжи» или «Яблонец»

Защитник «Спартака» Зелимхан Бакаев мог сменить клуб в зимнее трансферное окно. Однако тренерский штаб красно-белых отказался отпускать 21-летнего футболиста.

«Анжи» и чешский клуб «Яблонец» хотели взять Бакаева в аренду. Каррера сказал, что он его не отпустит, Бакаев нужен команде, основному составу. Хотя парень с амбициями, он хочет играть как можно больше, – сказал агент футболиста Анзор Гаргаев.

В текущем сезоне Бакаев в чемпионате России провел пять матчей.

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