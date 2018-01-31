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  • Каррера не захотел отпустить Бакаева в «Анжи» или «Яблонец»

Каррера не захотел отпустить Бакаева в «Анжи» или «Яблонец»

31 января 2018, 17:37
3

Защитник «Спартака» Зелимхан Бакаев мог сменить клуб в зимнее трансферное окно. Однако тренерский штаб красно-белых отказался отпускать 21-летнего футболиста.

«Анжи» и чешский клуб «Яблонец» хотели взять Бакаева в аренду. Каррера сказал, что он его не отпустит, Бакаев нужен команде, основному составу. Хотя парень с амбициями, он хочет играть как можно больше, – сказал агент футболиста Анзор Гаргаев.

В текущем сезоне Бакаев в чемпионате России провел пять матчей.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи Яблонец Бакаев Зелимхан Каррера Массимо
Комментарии (3)
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oyabun
1517410667
В первой игре нынешней предсезонки парень неплохо смотрелся, был активен и обострял атаки команды. Решение Карреры неоднозначное. Если будет на постоянной основе привлекаться для игр первой команды, тогда ДА, решение верное. Но в этом большие сомнения. Может для получения серьезной игровой практики и следовало на пол годика отдать в аренду?
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DOCTOR PENALTY
1517412473
Если Каррера так сказал, значит даст ШАНС.
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zigbert
1517416127
Конечно конкурировать с основным составом ему будет трудно но если так решил Каррера ,значит он Спартаку может пригодится.
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