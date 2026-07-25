Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Спартак» и «Родина». Игра состоится 25 июля, начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Бабич, Парада, Литвинов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Зобнин, Фернандеш, Угальде.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

«Родина»: Волков, Мещанинов, Дятлов, Крижан, Сокол, Егорычев, Фищенко, Рейна, Бакаев, Максименко, Тимошенко.

Главный тренер: Хуан Диас

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