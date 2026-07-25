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Федотов оценил отмену пенальти в ворота «Спартака»

Вчера, 22:09
5

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о решении отменить пенальти в ворота «Спартака» после просмотра видео.

Речь о матче 1-го тура против «Родины». Он идет в эти минуты.

«Сложная игровая ситуация. По повторам видно, что Маркиньос коснулся мяча носком бутсы, но ключевое здесь, что мяч поменял направление и пошeл правее. При этом Максименко в мяч не играл, тот ушeл от игрока «Спартака».

Но всe было очень близко, и для Шафеева в поле это был пенальти. Правильное решение Кукуяна вмешаться и позвать главного арбитра к монитору», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Родина Спартак Федотов Игорь
Комментарии (5)
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Интерес
1785009225
Мы знаем, что все судейские решения правильные.Кроме тех, которые опосля ЭСК мужественно объявляет ошибками.
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zigbert
1785009587
Хорошо что разобрались.
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alefreddy
1785010281
а мог и за симуляцию карточку дать
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