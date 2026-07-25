Федотов оценил отмену пенальти в ворота «Спартака»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о решении отменить пенальти в ворота «Спартака» после просмотра видео.
Речь о матче 1-го тура против «Родины». Он идет в эти минуты.
«Сложная игровая ситуация. По повторам видно, что Маркиньос коснулся мяча носком бутсы, но ключевое здесь, что мяч поменял направление и пошeл правее. При этом Максименко в мяч не играл, тот ушeл от игрока «Спартака».
Но всe было очень близко, и для Шафеева в поле это был пенальти. Правильное решение Кукуяна вмешаться и позвать главного арбитра к монитору», – сказал Федотов.
- Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.
- Во 2-м туре «Спартак» сыграет на выезде с «Ахматом» 2 августа. «Родина» днем ранее примет «Ростов».
Источник: «Чемпионат»