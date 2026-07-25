Соболев возглавил гонку бомбардиров РПЛ

«Зенит» громит «Акрон» со счетом 3:0 к перерыву матча 1-го тура РПЛ.
Нападающий петербургской команды Александр Соболев открыл счет уже на 7-й минуте, а на 18-й оформил дубль. На 34-й минуте защитник гостей Густаво Мантуан довел преимущество до крупного.
Соболев с двумя голами возглавил гонку бомбардиров РПЛ.
- Матч проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена», главный арбитр – Андрей Прокопов.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.
- Во 2-м туре «Зенит» Сергея Семака сыграет с «Оренбургом» 2 августа. «Акрон», который возглавляет Срджан Благоевич, днем ранее встретится с «Рубином».
Источник: «Бомбардир»