Соболев возглавил гонку бомбардиров РПЛ

«Зенит» громит «Акрон» со счетом 3:0 к перерыву матча 1-го тура РПЛ.

Нападающий петербургской команды Александр Соболев открыл счет уже на 7-й минуте, а на 18-й оформил дубль. На 34-й минуте защитник гостей Густаво Мантуан довел преимущество до крупного.

Соболев с двумя голами возглавил гонку бомбардиров РПЛ.