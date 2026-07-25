Тюкавин ответил на слова скандального блогера Мэддисона про его игру

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин дал комментарий после матча с «Крыльями Советов».

Бело-голубые сыграли вничью со счетом 0:0 в 1-м туре РПЛ.

Во время игры Тюкавина раскритиковал популярный стример Илья Мэддисон.

– Впереди еще куча игр. Сейчас разберем все моменты и будем готовиться дальше. Были моменты, когда можно было выжать максимум.

– Во время матча Мэддисон написал, что ты плохо играешь и тебя надо продавать в «Зенит».

– Получается, что Илья разбирается в футболе.