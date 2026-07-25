Экс-тренер «Акрона» Тедеев отреагировал на 0:5 от «Зенита»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о матче 1-го тура РПЛ против «Зенита» (0:5).

«Акрон» играет относительно тех футболистов, которые у них есть. «Зенит» очень быстро забил, и «Акрону» было максимально сложно противостоять команде с более сильными игроками. В отдельно взятых эпизодах не очень удачно сыграли в обороне и допустили ошибки в простейших ситуациях – это, скорее всего, и стало ключевым в сегодняшнем разгроме.

Но стоит признать, что против «Зенита» «Акрон» создал достаточно моментов. Обидное поражение. Слова поддержки и терпения тренерскому штабу и футболистам. Это первый матч, глубоких выводов делать точно нельзя», – сказал Тедеев.