В «Зените» объяснили замену Глушенкова в перерыве матча с «Акроном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о замене Максима Глушенкова в перерыве матча 1-го тура РПЛ против «Акрона» (5:0).
– Максим Глушенков был заменен в перерыве. С чем это связано?
– Максим – игрок, который хорош в контратаках, но пока не набрал оптимальные кондиции, у него было несколько моментов, которые он не реализовал, не всегда вовремя успевал возвращаться в оборону, поэтому на сегодняшний день мы посчитали, что он не готов на 100% играть 90 минут.
- Дубль у «Зенита» оформил Александр Соболев.
- Петербуржцы возглавили таблицу.
- У «Акрона» дебютировал главный тренер Срджан Благоевич.
Источник: «Матч ТВ»