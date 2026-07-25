Карседо прокомментировал разгром «Родины»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о матче 1-го тура РПЛ против «Родины» (3:0).

– Что случилось с командой в начале второго тайма, когда вы отреагировали и сделали три замены?

– Были хорошие отрезки, но после первого гола мы не смогли забить второй мяч. Нужно отдать должное «Родине», это хорошая команда. Мы пообщались с их тренером, они конкурентоспособны в РПЛ.

Что касается замен, мы хотели помочь команде в нужный момент и смогли эту помощь оказать. Сегодня мы этому рады.