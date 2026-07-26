Мостовой прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Родиной»

Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ против «Родины» (3:0).

– «Спартак» совсем недавно играл за Суперкубок и должен был выигрывать, но ошибка судьи... Хотя многие говорят, что пенальти – как можно такие ставить? Сегодня в первом тайме в пользу «Родины» назначили, но было видно, что Маркиньос шел в подкате и не трогал соперника – тот просто специально оставил ногу. Хорошо, что пересмотрели решение. «Спартак» заслуженно победил – хорошую игру показали красно-белые.

– Как вам игра новичков?

– Все новички стараются цепляться. «Факел» сегодня дома тоже проиграл – класса и мастерства, конечно не хватает, но они будут цепляться. Будут пробовать, придумывать, где-то набирать очки. Это все ожидаемо.