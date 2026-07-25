«Косте важнее мнение специалистов, чем какого-то мудака»: агент Тюкавина ответил Мэддисону

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на критику от блогера Ильи Мэддисона.

Болельщик «Динамо» раскритиковал Тюкавина, а Сафонова назвал «пидорасом конченым».

«Много вот таких пишут что-то, а активных фанатов «Крыльев» сегодня на матче, как мне кажется, было больше, чем «Динамо». Вот это удивило. Видно, все сидят и пишут, а на футбол ходить некогда.

Меня его мнение не колышет, как и Костю. Ему важнее мнение Овечкина и футбольных специалистов, чем какого-то мудака. Когда люди кидаются в друг друга дерьмом, могут не попасть, а руки испачкать.

Даже не хочу вступать с ним в какие-то дебаты. Пусть ловит хайп. В чем он вообще добился успехов? Он тренер или кто?» – сказал Сафонов.