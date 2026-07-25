Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Косте важнее мнение специалистов, чем какого-то мудака»: агент Тюкавина ответил Мэддисону

«Косте важнее мнение специалистов, чем какого-то мудака»: агент Тюкавина ответил Мэддисону

Сегодня, 18:32
12

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на критику от блогера Ильи Мэддисона.

Болельщик «Динамо» раскритиковал Тюкавина, а Сафонова назвал «пидорасом конченым».

«Много вот таких пишут что-то, а активных фанатов «Крыльев» сегодня на матче, как мне кажется, было больше, чем «Динамо». Вот это удивило. Видно, все сидят и пишут, а на футбол ходить некогда.

Меня его мнение не колышет, как и Костю. Ему важнее мнение Овечкина и футбольных специалистов, чем какого-то мудака. Когда люди кидаются в друг друга дерьмом, могут не попасть, а руки испачкать.

Даже не хочу вступать с ним в какие-то дебаты. Пусть ловит хайп. В чем он вообще добился успехов? Он тренер или кто?» – сказал Сафонов.

  • Бело-голубые сыграли вничью со счетом 0:0 в 1-м туре РПЛ против «Крыльев Советов».
  • Тюкавин – воспитанник «Динамо».
  • Команда без трофеев с 1995 года.

Еще по теме:
Тюкавина обвинили во вредительстве «Динамо»: «На кой он нужен?» 8
Тюкавин ответил на слова скандального блогера Мэддисона про его игру 3
Шварц оценил вероятность трансфера Тюкавина в «Зенит» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1784993721
Понеслось ! ))) Даёшь махалово агента с блохером !
Ответить
Томик
1784993813
Сам то вон плюётся экскрементами. Интересно, испачкал себе что-нибудь?
Ответить
Snek
1784994164
Опять же, а чего он не правду сказал? Агент Тюкавина только и делает, что в уши ссыт ему, что он великий нападающий и доит Динамо, Динамо доится перестанет, понесёт его в другой клуб. Только Тюкавин от всех девиаций лучше играть не стал.
Ответить
Artemka444
1784996328
Тюкавин топор
Ответить
АК 68
1784996903
Интересно, а сам агент к кому себя относит -к первым или ко вторым?
Ответить
АЛЕКС 58
1784997730
Вполне справедливая оценка и Тюкавину и его агенту.
Ответить
Mirak92
1784998704
Хз. по мне так Мэдисон рубит правду
Ответить
Интерес
1785001086
КУльтурные люди околофутбола обменялись верительными грамотами и сдали экзамен на "Почётное быд?ло".А Овечкин точно авторитетный футбольный эксперт??? Ладно-Лев Валерьяныч, он в коридорах клуба "Динамо" провёл времени больше, чем на эстраде.
Ответить
BRO_football
1785002154
Правильная реакция. Сколько можно цитировать этого придурка Мэддисона? Вы хоть понимаете, что всё, что он говорит, это метаирония? Это у него стиль такой. Ему только и надо, чтобы о нём в СМИ написали, дабы нагнать трафик на свой телеграмм-канал, где он рекламирует ставки на спорт, казино, пиратские игры и прочую ерунду.
Ответить
Сам_себе_сказал
1785005429
Оба друг другу дали правильную оценку
Ответить
Главные новости
В ворота «Спартака» отменили пенальти после ВАР
21:25
9
Экс-тренер «Акрона» Тедеев отреагировал на 0:5 от «Зенита»
20:53
1
РПЛ. «Динамо Мх» начало сезон с гостевой волевой победы над «Факелом» (2:1)
20:25
8
Тренер «Акрона» высказался о 0:5 от «Зенита»
19:31
3
Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Акроном»
19:17
1
ВидеоЗенитовец Нино дал интервью на русском языке
18:53
10
Соболев – лучший бомбардир РПЛ в 2026 году
18:45
13
«Косте важнее мнение специалистов, чем какого-то мудака»: агент Тюкавина ответил Мэддисону
18:32
12
РПЛ. «Зенит» отпинал «Акрон» (5:0) на старте, у Соболева дубль, у Аугусто – дебютный гол
18:15
60
Тюкавина обвинили во вредительстве «Динамо»: «На кой он нужен?»
17:43
19
Все новости
Все новости
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Факелом»
21:57
Тренер «Факела» прокомментировал домашнее поражение от «Динамо Мх»
21:37
Победа «Зенита» над «Акроном» стала рекордной
21:11
1
Генич назвал клуб РПЛ, который разочаровал его в 1-м туре
20:49
Обзор матча «Факел» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
20:27
Фото«Монца» из Серии А арендовала экс-спартаковца
20:11
В «Зените» объяснили замену Глушенкова в перерыве матча с «Акроном»
19:57
1
Соболев высказался о дубле в ворота «Акрона»
19:43
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Родина»: 25 июля 2026
19:37
8
ВидеоЗенитовец Нино дал интервью на русском языке
18:53
10
Соболев – лучший бомбардир РПЛ в 2026 году
18:45
13
«Косте важнее мнение специалистов, чем какого-то мудака»: агент Тюкавина ответил Мэддисону
18:32
12
РПЛ. «Зенит» отпинал «Акрон» (5:0) на старте, у Соболева дубль, у Аугусто – дебютный гол
18:15
60
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
18:14
2
«Динамо» жестко раскритиковали за 1-й матч после возвращения Шварца
17:55
Тюкавина обвинили во вредительстве «Динамо»: «На кой он нужен?»
17:43
19
Соболев возглавил гонку бомбардиров РПЛ
17:23
9
«Шэньхуа» Слуцкого проиграл в дерби и опустился на 12-е место
17:20
4
Шварц прокомментировал 0:0 «Динамо» с «Крыльями»
16:54
1
Тюкавин ответил на слова скандального блогера Мэддисона про его игру
16:49
4
ВидеоСоболев забил 3 гола за «Зенит» в 2 матчах
16:42
9
В «Динамо» отреагировали на 0:0 с «Крыльями»: «Впечатление противоречивое»
16:35
3
Защитник ЦСКА пошутил над Бориско на фоне его возможного перехода в клуб
16:26
Появилось объяснение слабости «Динамо»
16:08
4
Клубу РПЛ предрекли «полную разруху»
15:56
3
РПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Крылья» (0:0), нанеся 22 удара
15:53
18
Семак рассказал, чего ждет от первого матча «Зенита» в РПЛ
15:45
6
Трибунал ФИФА отреагировал на обращение российского тренера
15:40
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+