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  • Тюкавина обвинили во вредительстве «Динамо»: «На кой он нужен?»

Тюкавина обвинили во вредительстве «Динамо»: «На кой он нужен?»

Сегодня, 17:43
19

Блогер, болельщик «Динамо» Илья Мэддисон считает, что форварда Константина Тюкавина необходимо продать в «Зенит».

«Слушайте, я совершенно не понимаю, почему «Динамо» не хочет продавать Тюкавина в «Зенит» за 30 лямов. Что за принцип? На кой он нужен? Его реальная стоимость до крестов была максимум лямов пять с натяжкой, а сейчас он и говна не стоит. Нападающий с реализацией одного момента из десяти (он просто ужасающе порет моменты), медленный, вечно какой-то улыбающийся не по делу, без дриблинга. Просто хламарь. Задолбал ужасно. Он и раньше не особо хорош был, а щас еще воняет, играет спустя рукава, агент этот его – пидорас конченый.

Я серьезно считаю этого игрока посредственным, при том что я видел всю его карьеру с самого начала. Все что умеет – мяч корпусом укрывать. Мне кажется я один вижу, что он просто вредитель после травмы. 30 лямов! Продайте его за эти безумные деньги и купите реально хорошего нападающего, флангового защитника и еще бабки останутся. Если не продать его сейчас, то через несколько месяцев даже бомжи увидят, что он мертвый. И никто денег за него не даст больше таких», – написал Мэддисон в телеграм-канале.

  • Бело-голубые сыграли вничью со счетом 0:0 в 1-м туре РПЛ против «Крыльев Советов».
  • Тюкавин – воспитанник «Динамо».
  • Команда без трофеев с 1995 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (19)
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рылы
1784992153
ну вот: взял - и агента спартачом обозвал. скорее всего бумбрашем.
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Evgenijgerasimov607@gmail
1784993184
Браво!точная характеристика его и агента!
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Garrincha58
1784993593
А этот блогер говорит дело. Конечно по одному матчу судить так строго нельзя, но то что этот игрок стоит в три раза дешевле это стопудово
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Томик
1784993627
Поздно, уже все увидели. Даже бом.жи.
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САДЫЧОК
1784993840
1.*******( этому блогеру можно так говорить и вы пишите) конченный-это этот блогер! Оскорблять футболиста недопустимо. 2.Тюкавин слабый футболист, я об этом всегда говорю.
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R_a_i_n
1784994421
Эмоции после потери очков в домашнем матче))
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oyabun
1784995773
Смешно видеть подобные эмоции от некоторых"болельщиков". В следующем матче Тюкавин будет лучшим на поле и тот же Мэдд.. начнет его превозносить. И если серьезно, очень глупо так легко пытаться избавиться от одного из лучших игроков нашего чемпионата. Ваше счастье, что Тюка не польстился пока на денежные заманухи ЗПРФ. Такого игрока любой наш клуб хотел бы иметь в своём составе.
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NewLife
1784996762
На Динамо отрицательно сказывается карпинский набор игроков🤨
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val69
1784998324
Бомба, ОБВИНИЛИ? Хто? И сколько их... Мэдисонов.... Блин, двоечники безграмотные...
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gennadiy
1785005009
Это что за хамло здесь пишет, и это ещё печатают...
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