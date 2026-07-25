Тюкавина обвинили во вредительстве «Динамо»: «На кой он нужен?»

Блогер, болельщик «Динамо» Илья Мэддисон считает, что форварда Константина Тюкавина необходимо продать в «Зенит».

«Слушайте, я совершенно не понимаю, почему «Динамо» не хочет продавать Тюкавина в «Зенит» за 30 лямов. Что за принцип? На кой он нужен? Его реальная стоимость до крестов была максимум лямов пять с натяжкой, а сейчас он и говна не стоит. Нападающий с реализацией одного момента из десяти (он просто ужасающе порет моменты), медленный, вечно какой-то улыбающийся не по делу, без дриблинга. Просто хламарь. Задолбал ужасно. Он и раньше не особо хорош был, а щас еще воняет, играет спустя рукава, агент этот его – пидорас конченый.

Я серьезно считаю этого игрока посредственным, при том что я видел всю его карьеру с самого начала. Все что умеет – мяч корпусом укрывать. Мне кажется я один вижу, что он просто вредитель после травмы. 30 лямов! Продайте его за эти безумные деньги и купите реально хорошего нападающего, флангового защитника и еще бабки останутся. Если не продать его сейчас, то через несколько месяцев даже бомжи увидят, что он мертвый. И никто денег за него не даст больше таких», – написал Мэддисон в телеграм-канале.