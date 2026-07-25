«Зенит» в гостевом матче разгромил «Акрон» в рамках 1‑го тура РПЛ, итоговый счeт 5:0.
Соболев с линии вратарской протолкнул мяч в сетку после передачи Педро с левого фланга.
Соболев оформил дубль, вонзив мяч в сетку по центру после того, как Глушенков заставил ошибиться защитника.
Мантуан в касание отправил мяч в створ после того, как Вендел откатил ему под удар из окружения пяти соперников.
Джон Джон сместился к центру с левого края штрафной и пробил в правый угол после паса Соболева из глубины.
Аугусто убежал по центру, вошeл в штрафную и пробил в правый угол, мяч от штанги влетел в сетку.
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Источник: «Бомбардир»