«Зенит» в гостевом матче разгромил «Акрон» в рамках 1‑го тура РПЛ, итоговый счeт 5:0.

Соболев с линии вратарской протолкнул мяч в сетку после передачи Педро с левого фланга.

Соболев оформил дубль, вонзив мяч в сетку по центру после того, как Глушенков заставил ошибиться защитника.

Мантуан в касание отправил мяч в створ после того, как Вендел откатил ему под удар из окружения пяти соперников.

Джон Джон сместился к центру с левого края штрафной и пробил в правый угол после паса Соболева из глубины.

Аугусто убежал по центру, вошeл в штрафную и пробил в правый угол, мяч от штанги влетел в сетку.

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