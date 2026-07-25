Талалаев унизил игроков «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о комплектовании команды.

«Все видели, что без наших лидеров мы заняли весной в прошлом чемпионате пятое место с конца. Всем было понятно, что нам нужно усиление в среднюю линию и нападение.

На совете директоров обсуждалось, что будут приобретены футболисты на позицию Ильи Петрова, альтернативы в атаку. Мы понимаем, что Хиль еще достаточно долго будет восстанавливаться.

Нам нужны были эти опции. Деньги были выделены. К сожалению, пока вы видели наше усиление. Поспелов и Никитин… Все, что могли, они делали. Я поблагодарил ребят, они очень хорошо стараются, играют выше, чем их максимум», – сказал Талалаев.