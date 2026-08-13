Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ

«Матч Премьер» опубликовал список комментаторов, которые будут работать на играх четвертого тура чемпионата России.

14 августа (пятница):

«Оренбург» – «Локомотив»: Александр Аксенов (Матч Премьер, 16:55);

15 августа (суббота):

«Родина» – «Акрон»: Дмитрий Жичкин и Михаил Меламед (Матч Премьер, 13:55);

ЦСКА – «Факел»: Константин Генич и Сергей Дурасов (Матч Премьер, 16:10);

«Ростов» – «Рубин»: Олег Пирожков (Матч Премьер, 18:25);

«Краснодар» – «Ахмат»: Роман Трушечкин и Владислав Родников (Матч Премьер, 20:40);

16 августа (воскресенье):

«Зенит» – «Динамо»: Роман Нагучев и Михаил Крестинин («Матч ТВ», Матч Премьер, 14:00);

«Крылья Советов» – «Динамо Мх»: Александр Неценко и Петр Коптев (Матч Премьер, 16:55);

«Балтика» – «Спартак»: Михаил Моссаковский и Петр Денисов (Матч Премьер, 19:25).