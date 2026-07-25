«Матч ТВ» уличили в деградации

Журналист, блогер Константин Кринский раскритиковал новую графику в трансляциях РПЛ.
«Матч ТВ» реально деградирует. Графика РПЛ всe хуже.
Как можно сделать такое, не знаю. Ещe чуть растянуть столбик под команды – и вписать их названия реально полностью. Но почему-то решено сократить и оставить массу «воздуха» перед счeтом.
Это как в Экселе закрытыми глазами нарисовать таблицу. Подход не то что похожий – он идентичный.
Вопрос один: кто это одобрил и разрешил?» – написал Кринский.
- Сезон РПЛ стартовал накануне.
- «Матч ТВ» эксклюзивно транслирует турнир.
- Холдинг основан в 2015 году.
Источник: телеграм-канал Константина Кринского