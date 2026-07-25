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«Матч ТВ» уличили в деградации

Сегодня, 14:47
7

Журналист, блогер Константин Кринский раскритиковал новую графику в трансляциях РПЛ.

«Матч ТВ» реально деградирует. Графика РПЛ всe хуже.

Как можно сделать такое, не знаю. Ещe чуть растянуть столбик под команды – и вписать их названия реально полностью. Но почему-то решено сократить и оставить массу «воздуха» перед счeтом.

Это как в Экселе закрытыми глазами нарисовать таблицу. Подход не то что похожий – он идентичный.

Вопрос один: кто это одобрил и разрешил?» – написал Кринский.

  • Сезон РПЛ стартовал накануне.
  • «Матч ТВ» эксклюзивно транслирует турнир.
  • Холдинг основан в 2015 году.

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Источник: телеграм-канал Константина Кринского
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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Semenycch
1784980413
В этом я согласен! Названия команд нужно писать полностью или, если название длинное, с помощью аббревиатуры. Например КС или НН.
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rash1959
1784981744
срачтв это только малая капелька в море деградированного всего.
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рылы
1784982198
возможно, по задумке там оставлено место для дв.ойных названий, типа (ДИН МХ), или место для карточек. в любом случае получилось убого. что ещё за КРС? может сразу тогда напишете крысы? всегда было КС.
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val69
1784983700
Да, дело не только в графике.. Срач ТВ-это полный срач...
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Бумбраш
1784986986
Они в другом уже давно деградировали
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evgevg13
1784990739
Срач ТВ-это святое
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