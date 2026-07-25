«Матч ТВ» уличили в деградации

Журналист, блогер Константин Кринский раскритиковал новую графику в трансляциях РПЛ.

«Матч ТВ» реально деградирует. Графика РПЛ всe хуже.

Как можно сделать такое, не знаю. Ещe чуть растянуть столбик под команды – и вписать их названия реально полностью. Но почему-то решено сократить и оставить массу «воздуха» перед счeтом.

Это как в Экселе закрытыми глазами нарисовать таблицу. Подход не то что похожий – он идентичный.

Вопрос один: кто это одобрил и разрешил?» – написал Кринский.