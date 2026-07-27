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В ЦСКА может появиться форвард Жуан

Сегодня, 18:57
2

Московский ЦСКА находится в продвинутой стадии переговоров по трансферу бразильского форварда «Гeзтепе» Жуана Сантоса.

Клубы обсуждают детали возможной сделки.

  • Жуан Сантос начинал карьеру в бразильском «Сан-Паулу», после чего перешел в «Саутгемптон».
  • В турецкий «Гeзтепе» он попал в 2024 году на правах аренды, а спустя год подписал с клубом полноценный контракт.
  • В прошлом сезоне бразилец принял участие в 32 матчах, забил 11 мячей и сделал пять голевых передач. Рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

Источник: «Чемпионат»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Гезтепе ЦСКА Жуан
Комментарии (2)
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bratskij
1785170746
Да быстрей бы хоть уже Жуан пусть будет, а то кровоногие и кривожопые Гонду с Мусаевым достали всех и вся.
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Интерес
1785171580
Надеюсь ,он-Дон, а не опять-г...н?
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