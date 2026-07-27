В ЦСКА может появиться форвард Жуан

Московский ЦСКА находится в продвинутой стадии переговоров по трансферу бразильского форварда «Гeзтепе» Жуана Сантоса.
Клубы обсуждают детали возможной сделки.
- Жуан Сантос начинал карьеру в бразильском «Сан-Паулу», после чего перешел в «Саутгемптон».
- В турецкий «Гeзтепе» он попал в 2024 году на правах аренды, а спустя год подписал с клубом полноценный контракт.
- В прошлом сезоне бразилец принял участие в 32 матчах, забил 11 мячей и сделал пять голевых передач. Рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»