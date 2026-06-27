Финансовые детали трансфера Аугусто в «Зенит»

«Зенит» покупает нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто.
«Медосмотр в Питере на следующей неделе: какие только цифры не звучали по трансферу 22-летнего бразила к «газовым» – от 15 до 21 млн евро, включая или нет различные бонусы.
Реальность же такова: 15+5 млн и ЗП чуть больше 2 млн евро за сезон + личные бонусы (похожие данные. Контракт по сроку для топ-иностранцев стандартный – пятилетний. На следующей неделе Фелипе прибудет в Питер на медосмотр», – написал источник.
- В сезоне-2025/26 Аугусто забил 15 голов в 40 матчах.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
- 18 июля сезон для «Зенита» начнется суперкубковым матчем против «Спартака».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова