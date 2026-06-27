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Финансовые детали трансфера Аугусто в «Зенит»

Сегодня, 14:42
4

«Зенит» покупает нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто.

«Медосмотр в Питере на следующей неделе: какие только цифры не звучали по трансферу 22-летнего бразила к «газовым» – от 15 до 21 млн евро, включая или нет различные бонусы.

Реальность же такова: 15+5 млн и ЗП чуть больше 2 млн евро за сезон + личные бонусы (похожие данные. Контракт по сроку для топ-иностранцев стандартный – пятилетний. На следующей неделе Фелипе прибудет в Питер на медосмотр», – написал источник.

  • В сезоне-2025/26 Аугусто забил 15 голов в 40 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
  • 18 июля сезон для «Зенита» начнется суперкубковым матчем против «Спартака».

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Трабзонспор Зенит Аугусто Фелипе
Комментарии (4)
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Юбиляр
1782561372
"Ешь ананасы, рябчиков жуй - день твой последний приходит буржуй!" - скоро эта лавочка прикроется при таких убытках Газпрома !!!🤣...
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FCSpartakM
1782564437
Поздравляю, дать 20ку за чернокожего Гонду)))
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rash1959
1782564848
Реальность же такова: 15+5 млн и ЗП, плюс маме с папой, и друганам по пятёрке. про агента вообще не спрашивай.
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Айболид
1782567158
Таааак ,ещё не всех е.б.е.л.е.й сюда собрали . Ща покличим . зююююк-зюк-зюк-зюк-зюк . А-уу ! Тут много желудей ! Все сюда !
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