Финансовые детали трансфера Аугусто в «Зенит»

«Зенит» покупает нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто.

«Медосмотр в Питере на следующей неделе: какие только цифры не звучали по трансферу 22-летнего бразила к «газовым» – от 15 до 21 млн евро, включая или нет различные бонусы.

Реальность же такова: 15+5 млн и ЗП чуть больше 2 млн евро за сезон + личные бонусы (похожие данные. Контракт по сроку для топ-иностранцев стандартный – пятилетний. На следующей неделе Фелипе прибудет в Питер на медосмотр», – написал источник.