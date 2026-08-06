25 тысяч фанатов нового клуба Салаха встретили игрока в аэропорту

Мохамед Салах, нападающий «Ливерпуля», прилетел в Турцию для подписания контракта с «Трабзонспором».
Около 25 тысяч болельщиков турецкого клуба встретили 34-летнего египтянина в аэропорту. Салах заключил двухлетнее соглашение с зарплатой 17 миллионов евро за сезон.
«Не помню, чтобы когда-либо видел нечто подобное! Я очень рад оказаться в этой невероятной атмосфере!» – сказал Мохамед Салах.
- Салах выступал за «Ливерпуль» с 2017 года.
- За это время он провел за английский клуб более 370 матчей и забил свыше 230 голов.
- Вместе с мерсисайдцами египтянин выиграл Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок УЕФА.
Источник: «Бомбардир»