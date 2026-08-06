25 тысяч фанатов нового клуба Салаха встретили игрока в аэропорту

Мохамед Салах, нападающий «Ливерпуля», прилетел в Турцию для подписания контракта с «Трабзонспором».

Около 25 тысяч болельщиков турецкого клуба встретили 34-летнего египтянина в аэропорту. Салах заключил двухлетнее соглашение с зарплатой 17 миллионов евро за сезон.

«Не помню, чтобы когда-либо видел нечто подобное! Я очень рад оказаться в этой невероятной атмосфере!» – сказал Мохамед Салах.