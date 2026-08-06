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  • Названа сумма, которую «Галатасарай» готов выплатить за Батракова

Названа сумма, которую «Галатасарай» готов выплатить за Батракова

6 августа, 11:01
6

«Галатасарай» намерен снизить общую сумму затрат на трансфер полузащитника Алексея Батракова до уровня примерно 27,5 миллиона евро.

Сообщается, что «Локомотиву» принадлежит только 80% прав на переход игрока, а 20% находится у двух агентов.

Цель «Галатасарая» – снизить долю выплат последним до 2+2 миллиона евро, а красно-зеленым – до 22 миллионов евро.

В случае согласия сторон на эти суммы Батраков подпишет контракт с «Галатасараем».

По данным Fanatik, агенты хотели получить 7-8 миллионов евро комиссии.

  • 21-летний Батраков в этом сезоне в 3 матчах отметился 1 ассистом.
  • Всего в 82 играх в составе «Локомотива» на его счету 33 гола и 23 ассиста.
  • Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: страница Эрдема Ачикгеза в соцсети X
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Галатасарай Батраков Алексей
Комментарии (6)
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...уефан
1786004626
...я так понимаю, что последнее слово за Подшибякиной...
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Argon
1786005217
неужели он столько стоит?
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shcherbulin
1786007337
Комментарий скрыт модератором
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zigbert
1786035104
Это даже будет сильней чем переход Головина в Монако.
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