Названа сумма, которую «Галатасарай» готов выплатить за Батракова

«Галатасарай» намерен снизить общую сумму затрат на трансфер полузащитника Алексея Батракова до уровня примерно 27,5 миллиона евро.

Сообщается, что «Локомотиву» принадлежит только 80% прав на переход игрока, а 20% находится у двух агентов.

Цель «Галатасарая» – снизить долю выплат последним до 2+2 миллиона евро, а красно-зеленым – до 22 миллионов евро.

В случае согласия сторон на эти суммы Батраков подпишет контракт с «Галатасараем».

По данным Fanatik, агенты хотели получить 7-8 миллионов евро комиссии.