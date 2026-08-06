Клуб РПЛ может подписать игрока сборной Мавритании

«Динамо Мх» предложило 1,2 миллиона долларов египетскому клубу «ЗЕД» за трансфер полузащитника Мааты Магассы.
22-летний игрок сборной Мавритании может подписать с клубом РПЛ контракт на 3 года.
Стороны находятся на финальной стадии переговоров и рассчитывают оформить сделку в ближайшие дни.
В это время Магасса должен получить рабочую визу. После он вылетит в Россию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с махачкалинцами.
- Магасса провел за «ЗЕД» 72 матча и забил 3 гола.
- На его счету 5 игр за сборную Мавритании.
Источник: Sport24