Клуб РПЛ может подписать игрока сборной Мавритании

«Динамо Мх» предложило 1,2 миллиона долларов египетскому клубу «ЗЕД» за трансфер полузащитника Мааты Магассы.

22-летний игрок сборной Мавритании может подписать с клубом РПЛ контракт на 3 года.

Стороны находятся на финальной стадии переговоров и рассчитывают оформить сделку в ближайшие дни.

В это время Магасса должен получить рабочую визу. После он вылетит в Россию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с махачкалинцами.