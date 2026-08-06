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  • Левников рассудит «Спартак» – «Краснодар» и другие назначения на 3-й тур РПЛ

Левников рассудит «Спартак» – «Краснодар» и другие назначения на 3-й тур РПЛ

6 августа, 15:18
21

РФС объявил о назначении судей на матчи 3-го тура РПЛ.

Центральную встречу тура между «Спартаком» и «Краснодаром» рассудит Кирилл Левников.

8 августа (суббота)

«Крылья Советов»«Балтика»: судья – Артем Чистяков

Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Локомотив» – «Акрон»: судья – Сергей Цыганок

Помощники судьи – Варанцо Петросян, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Владимир Москалев; инспектор – Виктор Кулагин.

ЦСКА – «Ростов»: судья – Василий Казарцев

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Александр Гвардис.

9 августа (воскресенье)

«Динамо» Москва – «Динамо Мх» : судья – Рафаэль Шафеев

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Семенов; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Николай Иванов.

«Зенит» – «Родина»: судья – Игорь Капленков

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Эдуард Малый.

«Спартак»«Краснодар»: судья – Кирилл Левников

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Французов.

«Рубин»«Оренбург»: судья – Павел Кукуян

Помощники судьи – Андрей Филипкин, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.

10 августа (понедельник)

«Факел»«Ахмат»: судья – Алексей Сухой

Помощники судьи – Алексей Лунев, Никита Матиеску; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Юрий Баскаков.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Кирилл Левников
Комментарии (21)
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almanev
1786019172
Пенальти в наши ворота гарантирован
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АЛЕКС 58
1786019187
Левников почти всегда судит Краснодар. Это случайность?
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Obojaemiy
1786019460
Да кто это дно поставил судить Спартак!?
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АЛЕКС 58
1786019509
А ЦСКА достался питерский г.о.в.н.ю.к Казарцев. Будем ждать удалений?
Ответить
Бумбраш
1786020300
Чую чудить будет питорская кирюшка...
Ответить
рылы
1786022819
позор! левниковцы уже занесли чемоданы с логотипом лукойла!
Ответить
andrei-sarap-yandex
1786024444
ЛЕВНИКОВ на зарплате у КРАСНОДАРа....ПОЗОРИЩЕ РФС...
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Айболид
1786025000
нытьё про судей ,как основополагающая часть футбольно-религиозного культа .
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Дубина
1786025757
Цыганский табор блох!! ЗПРФ!! Чукчи...
Ответить
АЛЕКС 58
1786032210
У него уже давно особнячок в армянском посёлке для друзей Арутюняна. Между Краснодаром и Кореновском.
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