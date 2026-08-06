«Галатасарай» достиг соглашения об условиях контракта с Батраковым

Инсайдер Фатих Аслан рассказал о ситуации с возможным переходом в «Галатасарай» полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива».

«С Алексеем Батраковым достигнута договорeнность на всех условиях. С его клубом тоже продвинулись до определeнной точки.

Новости в СМИ о том, что менеджер Батракова якобы требует 8 миллионов комиссии, – чистой воды выдумка. Это кто-то из руководства специально сливает информацию наружу, чтобы потянуть время. Потому что параллельно ведeтся работа над несколькими совершенно разными кандидатами.

Вопрос стоимости уже решeн, расчeты завершены, [главный тренер] Окан Бурук сделал свой выбор, [президент «Галатасарая»] Дурсун Озбек дал добро на обоих [помимо Батракова клуб ведет переговоры по Джану Узуну из «Айнтрахта»]. Команда завершить всe это поступила.

Если только не появится какая-то огромная «возможность» или «сюрприз», то один из этих двоих с большой вероятностью станет нашим новым игроком на позиции «десятки», – написал источник, специализирующийся на новостях о «Галатасарае».