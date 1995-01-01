- 25 февраля
- 19:29 Бундеслига. «Боруссия» победила «Хоффенхайм» (1:0) и вышла на 1-е место, «Лейпциг» обыграл «Айнтрахт» (2:1) 1
- 24 февраля
- 18:32 Фото Жена Траппа появилась на карнавале без одежды 6
- 22 февраля
- 10:19 Видео Кварацхелия в матче с «Айнтрахтом» отдал голевой пас пяткой 1
- 00:52 Лига чемпионов. «Наполи» победил «Айнтрахт» (2:0), Хвича не забил пенальти и отдал ассист 1
- 21 февраля
- 23:54 Видео Хвича не забил пенальти в матче с «Айнтрахтом» 2
- 22:04 Хвича выйдет в старте «Наполи» на игру с «Айнтрахтом». У него 2+3 в 5 матчах Лиги чемпионов
- 19 февраля
- 18:27 «Арсенал» планирует купить датского полузащитника «Айнтрахта»
- 14 февраля
- 13:39 «Барселона» договорилась с защитником «Айнтрахта»
- 7 февраля
- 17:41 3 топ-клуба Европы претендуют на Коло Муани. «Айнтрахт» потребует за него 100 миллионов 2
- 14:28 Прокуратура расследует дело против президента «Айнтрахта». Его 13-летний сын употреблял кокаин
- 5 февраля
- 14:14 Коло Муани – второй игрок в истории Бундеслиги, у которого результативных действий больше, чем матчей
- 4 февраля
- 19:27 Бундеслига. «Унион» вышел в лидеры, «Боруссия» Д размазала «Фрайбург» (5:1) и другие результаты
- 3 февраля
- 17:49 Фото «Айнтрахт» продлил контракт с Траппом. Вратарем интересовались «МЮ» и «Бавария»
- 28 января
- 22:42 39-летний Хасебе установил рекорд «Айнтрахта»
- 22:26 Бундеслига. «Бавария» дома потеряла очки с «Айнтрахтом» (1:1) 3
- 20:20 «Бавария» – «Айнтрахт»: стартовые составы на 18-й тур Бундеслиги
- 19:13 Прогнозы и коэффициенты на матч «Бавария» – «Айнтрахт»: 18 тур Бундеслига, 28 января 2023
- 19:12 Во сколько смотреть матч «Бавария» – «Айнтрахт»: 18 тур Бундеслига, 28 января 2023
- 19:12 Где смотреть матч «Бавария» – «Айнтрахт»: 18 тур Бундеслига, 28 января 2023
- 24 января
- 10:07 Агент форварда «Айнтрахта» отреагировал на новость об интересе «Локомотива»