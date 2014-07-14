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Бундеслига 2026/2027
Команды
Айнтрахт
€ 278 млн
Айнтрахт
Франкфурт
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Дойче банк Парк
Сайт:
http://www.eintracht.de
Тренер:
Адольф Хюттер
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Майнц» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Майнц» – «Айнтрахт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Германии 2026/2027
11 сентября
Трансляция
«Айнтрахт» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Айнтрахт» – «Аугсбург»: кто победит в матче 2-го тура Бундеслиги 2026/2027
5 сентября
«Унион» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Унион Берлин» – «Айнтрахт»: кто победит в матче 1 тура Бундеслиги 2026/2027
28 августа
Клуб Бундеслиги забил 10 голов за тайм в Кубке и одержал крупнейшую победу в своей истории
22 августа
1
«Галатасарай» достиг соглашения об условиях контракта с Батраковым
6 августа
5
«Зениту» хотят продать игрока сборной Парагвая за 20 миллионов
14 июля
14
Фото
«Бавария» купила защитника сборной Германии за 55 миллионов
3 июля
1
«Айнтрахт» вернул Адольфа в Германию
31 мая
8
Трансляция
«Айнтрахт» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Айнтрахт» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.40
15 мая
Трансляция
«Боруссия» Дортмунд – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026
8 мая
«Боруссия» Д – «Айнтрахт»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.5
7 мая
Трансляция
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Трансляция
«Аугсбург» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
Трансляция
«Айнтрахт» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026
18 апреля
Трансляция
«Вольфсбург» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026
11 апреля
Трансляция
«Айнтрахт» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026
5 апреля
«Айнтрахт» – «Кельн»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
«Айнтрахт» принял решение по автору золотого гола ЧМ-2014
2 апреля
1
Трансляция
«Майнц» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026
22 марта
«Майнц» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.62
22 марта
Трансляция
«Айнтрахт» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026
14 марта
«Айнтрахт» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 2.35
13 марта
Трансляция
«Санкт-Паули» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026
8 марта
«Санкт-Паули» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 2
7 марта
Трансляция
«Айнтрахт» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026
1 марта
«Айнтрахт» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.63
28 февраля
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