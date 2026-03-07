8 марта в рамках 25 тура немецкой Бундеслиги «Санкт-Паули» примет «Айнтрахт». Команды решают разные турнирные задачи: хозяева ведут борьбу за сохранение места в элите, тогда как гости пытаются закрепиться в верхней половине таблицы и приблизиться к еврокубковой зоне.
«Санкт-Паули»
«Санкт-Паули» после 24 туров занимает 15 место и набрал 23 очка. Команда недавно одержала важную победу над «Хоффенхаймом» со счетом 1:0, что позволило укрепить позиции в борьбе за выживание.
Лучшим бомбардиром команды является Андреа Унтонджи – 4 гола в 14 матчах. В последних пяти играх «Санкт-Паули» забил 5 мячей, но пропустил 9. При этом на своем поле команда выглядит значительно увереннее: она не проигрывает дома уже шесть матчей подряд.
«Айнтрахт»
«Айнтрахт» занимает 7 место с 34 очками и сохраняет шансы на борьбу за еврокубковые позиции. В последнем туре команда уверенно обыграла «Фрайбург» со счетом 2:0.
Главная атакующая сила команды – Йонатан Буркардт, который забил 11 мячей в 19 матчах. «Айнтрахт» стабильно забивает: серия голов в чемпионате насчитывает уже 11 матчей подряд. Однако у команды есть проблемы в гостевых играх – она не выигрывает на выезде в восьми матчах Бундеслиги подряд.
Факты о командах
«Санкт-Паули»
- Не проигрывает дома в 6 последних матчах
- В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
- Победы над «Вердером» и «Хоффенхаймом» в последних турах
- Пропускает в 6 из 8 последних матчей
«Айнтрахт»
- Забивает в 11 матчах Бундеслиги подряд
- В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
- Не выигрывает в 8 последних гостевых матчах
- Забивает в 5 последних играх
Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Айнтрахт»
Матч обещает получиться достаточно упорным. «Санкт-Паули» уверенно играет на своем поле и регулярно набирает очки дома. При этом оборона команды остается уязвимой, что делает встречи с ее участием достаточно результативными.
«Айнтрахт» выглядит более классной командой по составу и стабильно забивает, однако серия без побед на выезде может сыграть свою роль. Вероятно, гости вновь будут активно действовать впереди, но хозяева также способны ответить.
Рекомендованные ставки:
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 2
- «Айнтрахт» не проиграет