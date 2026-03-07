8 марта в рамках 25 тура немецкой Бундеслиги «Санкт-Паули» примет «Айнтрахт». Команды решают разные турнирные задачи: хозяева ведут борьбу за сохранение места в элите, тогда как гости пытаются закрепиться в верхней половине таблицы и приблизиться к еврокубковой зоне.

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» после 24 туров занимает 15 место и набрал 23 очка. Команда недавно одержала важную победу над «Хоффенхаймом» со счетом 1:0, что позволило укрепить позиции в борьбе за выживание.

Лучшим бомбардиром команды является Андреа Унтонджи – 4 гола в 14 матчах. В последних пяти играх «Санкт-Паули» забил 5 мячей, но пропустил 9. При этом на своем поле команда выглядит значительно увереннее: она не проигрывает дома уже шесть матчей подряд.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» занимает 7 место с 34 очками и сохраняет шансы на борьбу за еврокубковые позиции. В последнем туре команда уверенно обыграла «Фрайбург» со счетом 2:0.

Главная атакующая сила команды – Йонатан Буркардт, который забил 11 мячей в 19 матчах. «Айнтрахт» стабильно забивает: серия голов в чемпионате насчитывает уже 11 матчей подряд. Однако у команды есть проблемы в гостевых играх – она не выигрывает на выезде в восьми матчах Бундеслиги подряд.

Факты о командах

«Санкт-Паули»

Не проигрывает дома в 6 последних матчах

В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Победы над «Вердером» и «Хоффенхаймом» в последних турах

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Айнтрахт»

Забивает в 11 матчах Бундеслиги подряд

В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Не выигрывает в 8 последних гостевых матчах

Забивает в 5 последних играх

Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Айнтрахт»

Матч обещает получиться достаточно упорным. «Санкт-Паули» уверенно играет на своем поле и регулярно набирает очки дома. При этом оборона команды остается уязвимой, что делает встречи с ее участием достаточно результативными.

«Айнтрахт» выглядит более классной командой по составу и стабильно забивает, однако серия без побед на выезде может сыграть свою роль. Вероятно, гости вновь будут активно действовать впереди, но хозяева также способны ответить.

Рекомендованные ставки: