Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Санкт-Паули» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 2

07 марта 2026 9:14
Санкт-Паули - Айнтрахт
08 мар. 2026, воскресенье 17:30 | Германия. Бундеслига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

8 марта в рамках 25 тура немецкой Бундеслиги «Санкт-Паули» примет «Айнтрахт». Команды решают разные турнирные задачи: хозяева ведут борьбу за сохранение места в элите, тогда как гости пытаются закрепиться в верхней половине таблицы и приблизиться к еврокубковой зоне.

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» после 24 туров занимает 15 место и набрал 23 очка. Команда недавно одержала важную победу над «Хоффенхаймом» со счетом 1:0, что позволило укрепить позиции в борьбе за выживание.

Лучшим бомбардиром команды является Андреа Унтонджи – 4 гола в 14 матчах. В последних пяти играх «Санкт-Паули» забил 5 мячей, но пропустил 9. При этом на своем поле команда выглядит значительно увереннее: она не проигрывает дома уже шесть матчей подряд.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» занимает 7 место с 34 очками и сохраняет шансы на борьбу за еврокубковые позиции. В последнем туре команда уверенно обыграла «Фрайбург» со счетом 2:0.

Главная атакующая сила команды – Йонатан Буркардт, который забил 11 мячей в 19 матчах. «Айнтрахт» стабильно забивает: серия голов в чемпионате насчитывает уже 11 матчей подряд. Однако у команды есть проблемы в гостевых играх – она не выигрывает на выезде в восьми матчах Бундеслиги подряд.

Факты о командах

«Санкт-Паули»

  • Не проигрывает дома в 6 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Победы над «Вердером» и «Хоффенхаймом» в последних турах
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Айнтрахт»

  • Забивает в 11 матчах Бундеслиги подряд
  • В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Не выигрывает в 8 последних гостевых матчах
  • Забивает в 5 последних играх

Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Айнтрахт»

Матч обещает получиться достаточно упорным. «Санкт-Паули» уверенно играет на своем поле и регулярно набирает очки дома. При этом оборона команды остается уязвимой, что делает встречи с ее участием достаточно результативными.

«Айнтрахт» выглядит более классной командой по составу и стабильно забивает, однако серия без побед на выезде может сыграть свою роль. Вероятно, гости вновь будут активно действовать впереди, но хозяева также способны ответить.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2
  • «Айнтрахт» не проиграет

2.00
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Германия. Бундеслига Айнтрахт Санкт-Паули
Другие прогнозы
09.03.2026
14:00
1.40
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор - Урал
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
16:00
1.50
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор - Коджаэлиспор
«Коджаелиспор» с форой (0)
09.03.2026
16:30
1.85
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив - Ахмат
Тотал больше 2.5
09.03.2026
16:30
1.53
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух - Металлист 1925
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
17:00
1.97
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Арсенал - Волга
Обе забьют — да
09.03.2026
19:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес - ЛНЗ
Тотал меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 