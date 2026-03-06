7 марта в 25 туре чемпионата Турции «Истанбул» примет «Гезтепе». Соперники соседствуют в верхней части таблицы: хозяева идут шестыми с 39 очками, гости пятыми с 42. По вводным матч выглядит упорным, но с хорошими шансами на голы: «Истанбул» стабильно забивает, а «Гезтепе» в последних турах заметно снизил результативность, хотя по-прежнему держится за счет организованной игры.

«Истанбул»

Команда подходит к матчу после победы над «Коньяспором» 2:0, но общий отрезок у нее более неровный. В последних пяти играх «Истанбул» забил 10 мячей и пропустил 9, то есть матчи хозяев часто получаются открытыми. Важный плюс – серия из 15 матчей чемпионата с забитыми голами. Лидером атаки остается Эльдор Шомуродов, у которого 17 голов в 34 матчах.

«Гезтепе»

«Гезтепе» в прошлом туре сыграл 0:0 с «Еюпспором» и не побеждает уже четыре матча подряд. При этом команда остается неудобным соперником для многих за счет плотной структуры игры. На отрезке из пяти матчей у гостей только 2 забитых мяча и 5 пропущенных. Лучший бомбардир команды – Жуан, на его счету 7 голов в 22 матчах.

Факты о командах

«Истанбул»

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей чемпионата

Забивает в 15 последних матчах чемпионата

В среднем: 2.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Гезтепе»

Не побеждает в 4 последних матчах чемпионата

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

В среднем: 0.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает «Истанбулу» в 3 последних очных матчах

Прогноз на матч «Истанбул» – «Гезтепе»

По текущей динамике хозяева выглядят острее впереди. «Истанбул» регулярно забивает и дома чаще играет первым номером, тогда как «Гезтепе» в последних турах стал заметно осторожнее и меньше создает. При этом оборона хозяев неидеальна, поэтому полностью закрытый матч здесь не выглядит самым вероятным сценарием.

Наиболее логично смотреть в сторону преимущества «Истанбула» с подстраховкой и умеренной результативности. Хозяева должны чаще доводить атаки до ударов, а гости способны ответить за счет плотной игры и стандартов.

Рекомендованные ставки: