Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Истанбул» – «Гезтепе»: прогноз и ставки на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 1.83

06 марта 2026 10:11
Истанбул Башакшехир - Гезтепе
07 мар. 2026, суббота 16:00 | Турция. Суперлига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.83
Обе забьют — да
Сделать ставку

7 марта в 25 туре чемпионата Турции «Истанбул» примет «Гезтепе». Соперники соседствуют в верхней части таблицы: хозяева идут шестыми с 39 очками, гости пятыми с 42. По вводным матч выглядит упорным, но с хорошими шансами на голы: «Истанбул» стабильно забивает, а «Гезтепе» в последних турах заметно снизил результативность, хотя по-прежнему держится за счет организованной игры.

«Истанбул»

Команда подходит к матчу после победы над «Коньяспором» 2:0, но общий отрезок у нее более неровный. В последних пяти играх «Истанбул» забил 10 мячей и пропустил 9, то есть матчи хозяев часто получаются открытыми. Важный плюс – серия из 15 матчей чемпионата с забитыми голами. Лидером атаки остается Эльдор Шомуродов, у которого 17 голов в 34 матчах.

«Гезтепе»

«Гезтепе» в прошлом туре сыграл 0:0 с «Еюпспором» и не побеждает уже четыре матча подряд. При этом команда остается неудобным соперником для многих за счет плотной структуры игры. На отрезке из пяти матчей у гостей только 2 забитых мяча и 5 пропущенных. Лучший бомбардир команды – Жуан, на его счету 7 голов в 22 матчах.

Факты о командах

«Истанбул»

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей чемпионата
  • Забивает в 15 последних матчах чемпионата
  • В среднем: 2.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Гезтепе»

  • Не побеждает в 4 последних матчах чемпионата
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
  • В среднем: 0.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает «Истанбулу» в 3 последних очных матчах

Прогноз на матч «Истанбул» – «Гезтепе»

По текущей динамике хозяева выглядят острее впереди. «Истанбул» регулярно забивает и дома чаще играет первым номером, тогда как «Гезтепе» в последних турах стал заметно осторожнее и меньше создает. При этом оборона хозяев неидеальна, поэтому полностью закрытый матч здесь не выглядит самым вероятным сценарием.

Наиболее логично смотреть в сторону преимущества «Истанбула» с подстраховкой и умеренной результативности. Хозяева должны чаще доводить атаки до ударов, а гости способны ответить за счет плотной игры и стандартов.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.83

1.83
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Турция. Суперлига Гезтепе Истанбул Башакшехир
Другие прогнозы
09.03.2026
14:00
1.40
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор - Урал
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
16:00
1.50
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор - Коджаэлиспор
«Коджаелиспор» с форой (0)
09.03.2026
16:30
1.85
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив - Ахмат
Тотал больше 2.5
09.03.2026
16:30
1.53
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух - Металлист 1925
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
17:00
1.97
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Арсенал - Волга
Обе забьют — да
09.03.2026
19:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес - ЛНЗ
Тотал меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 